Sénégal: Kédougou - Deux individus interpellés en 72h pour trafic de drogue

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou a procédé, ce mardi, à l'interpellation d'un individu pour détention et trafic de chanvre indien. Le mis en cause placé en garde à vue avait en sa possession, entre autres, 500 grammes de chanvre indien et 50 000 francs Cfa. Un autre, déjà déféré au parquet, avait été arrêté le week-end par le commissariat central de Kédougou avec plus de 15 kg de chanvre indien.

L'arrestation de l'individu, un homme, fait suite à une information anonyme signalant d'activités suspectes dans un quartier de la commune de Kédougou dénommée « Gada Dinguessou ». Suite à leurs investigations, les enquêteurs ont découvert que le mis en cause recevait ses clients à son domicile. C'est ainsi qu'une opération ciblée a été menée le mardi tôt le matin, vers les environs de 6h. Ce qui a permis son arrestation.

La perquisition menée sur place a permis de mettre la main sur 500 grammes de chanvre indien, une paire de ciseaux et un couteau servant au conditionnement de la drogue, ainsi qu'une somme de 50 000 francs CFA.

Le suspect a été placé en garde à vue et la drogue, l'argent et le matériel saisis, consignés pour les besoins de l'enquête.

Un autre, le week-end, avec plus de 15 kg de chanvre indien

Le commissariat central de Kédougou a procédé, le week-end passé, à l'arrestation d'un individu dans le quartier Togoro, pour trafic intérieur de drogue et vente illicite de médicaments. La personne appréhendée était en possession de plus de 15 kg de chanvre indien, de 1 800 comprimés de tramadol, de 15 blocs de chanvre indien d'un kilogramme chacun, de 160 cornets de chanvre indien, de 1 800 comprimés de tramadol (dosés à 250 mg), de 3 paires de ciseaux, de 3 couteaux...

Les éléments du commissariat central de Kédougou ont aussi découvert sur les lieux, un baril contenant une partie des produits, soigneusement dissimulé dans une chambr

Le prévenu a reconnu être le propriétaire des substances saisies, au cours de son audition. Il a été déféré après sa garde à vue.