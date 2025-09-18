Soudan: Plus d'une centaine de réfugiés soudanais morts ou portés disparus dans deux naufrages au large de la Libye

Plus d'une centaine de personnes sont mortes ou portées disparues suite à deux naufrages survenus samedi et dimanche. Toutes les victimes étaient d'origine soudanaise et étaient parties des côtes de Tobrouk, en Libye.

Plus d'une centaine de réfugiés soudanais ont péri ou sont portés disparus après deux naufrages samedi et dimanche au large de Tobrouk dans l'est de la Libye, ont indiqué mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

Le HCR en Libye a annoncé dans la soirée « un incident tragique survenu au large de Tobrouk le (samedi) 13 septembre, où un navire transportant 74 personnes, principalement des réfugiés soudanais, a chaviré ». Seules 13 personnes ont survécu à ce naufrage, selon l'agence qui n'a pas donné plus de détails.

L'autre drame a eu lieu dimanche, a informé l'Organisation internationale des migrations (OIM) ce mercredi. Elle a fait part d'un « tragique accident » suite à un incendie qui « s'est déclaré sur un canot pneumatique transportant 75 réfugiés soudanais ».

« Au moins 50 vies ont été perdues », a précisé une porte-parole de l'OIM à l'AFP, sans être en mesure d'indiquer si des femmes et enfants figuraient parmi les victimes. Cette embarcation était également partie de Tobrouk, en Libye et se dirigeait vers la Grèce.

L'OIM a réclamé « une action urgente pour mettre fin à ces tragédies en mer ». De son côté, le HCR a estimé sur X qu'« étant donné que les voies sûres et légales (pour rejoindre l'Europe, ndlr) ne sont accessibles qu'à un très petit nombre de personnes, la véritable solution est de mettre fin à la guerre au Soudan afin que les familles puissent rentrer chez elles en toute sécurité et ne pas entreprendre ces voyages dangereux ».

Route meurtrière

Entre le 1er janvier et le 13 septembre, 456 personnes ont perdu la vie et 420 ont été portées disparues le long de la route maritime du centre de la Méditerranée, la plus dangereuse du monde pour les migrants, a indiqué l'OIM en Libye sur X.

De plus en plus de migrants partent de cette ville de l'est libyen pour tenter de rejoindre la Grèce. Dans un communiqué publié en août dernier, l'agence européenne Frontex évoquait « un nouveau corridor migratoire entre l'est de la Libye et la Crète ». « Le nombre d'arrivées irrégulières en Crète depuis la Libye a dépassé les 10 000 depuis le début de l'année, soit plus de quatre fois celui de l'année précédente », avait-elle précisé.