Madagascar: Football/Interclubs CAF - Elgeco Plus et AS Fanalamanga se renforcent

Elgeco Plus affrontera le Silver Strikers du Malawi au tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, tandis que l'AS Fanalamanga jouera contre le Ferroviário de Maputo en Coupe de la CAF.

Place aux compétitions interclubs. Après le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) et les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde, deux clubs malgaches -- Elgeco Plus, champion de Madagascar, et l'AS Fanalamanga, finaliste de la Coupe nationale -- se lancent, à partir de ce week-end, dans la campagne africaine.

Après six tentatives infructueuses en Coupe de la CAF, le sextuple vainqueur de la Coupe nationale participera pour la première fois au tour préliminaire de la Ligue des champions, contre le Silver Strikers du Malawi.

L'équipe du By-Pass a recruté cinq joueurs en renfort, dont quatre Barea du CHAN : deux défenseurs, Nicolas Randriamanampisoa et Heriniaina Toky Randrianirina (tous deux de Fosa Juniors FC), ainsi que deux attaquants, Nantenaina Mika Razafimahanta dit Gregas (CFFA) et Toky Niaina Rakotondraibe (Cosfa). À ceux-ci s'ajoute le Camerounais Raul Pafong, qui évoluait au PWD Social FC de BWP Bamenda.

Les hommes du coach Oelison Rafanomezantsoa, surnommé Careca, recevront, lors du match aller, le club malawite -- nonuple champion national et triple vainqueur de la Coupe -- le dimanche 21 septembre, au complexe de Côte d'Or à Maurice. Le match retour aura lieu au Malawi, le 26 ou le 27 septembre. Le club envisage également de solliciter le milieu de terrain du CFFA, Lalaina Rafanomezantsoa, déjà engagé par le club algérien Paradou AC juste après le CHAN. Une délégation de vingt-trois joueurs et dix membres du staff s'envole pour l'île Maurice ce jour.

Un sur trois

L'AS Fanalamanga disputera, pour sa part, sa première compétition africaine et affrontera, au tour préliminaire, le Clube Ferroviário de Maputo (Mozambique). Sous la houlette du coach Titi Rasoanaivo, l'équipe sera renforcée par le joueur de Disciples FC et médaillé de bronze avec les Barea au CHAN 2023, Tendry Manovo Mataniah Randrianarijaona, récemment rentré au pays après dix mois passés sous les couleurs du club égyptien ENPPI.

Quatre autres nouvelles recrues accompagneront l'équipe à Maputo: Randy et Amoros (Uscafoot), Amourson (Fosa Juniors) et l'attaquant Pascal (Sainte-Anne). Le club d'Alaotra-Mangoro avait aussi sollicité le défenseur de Fosa Juniors FC, Nicolas, déjà engagé par Elgeco Plus, ainsi que Lalaina Rafanomezantsoa, désormais joueur du Paradou FC en Algérie.

Le club mozambicain compte dix titres de champion national, sept Coupes nationales et huit Supercoupes à son palmarès. Les matchs aller et retour se joueront à Maputo, mais dans deux stades différents: Ferroviário recevra l'aller dimanche, et le retour se disputera le vendredi 26 septembre, dans une autre enceinte de la capitale mozambicaine. La délégation, composée de vingt et un joueurs et huit membres du staff, s'est envolée pour Maputo avec une escale à Addis-Abeba, tôt ce matin.