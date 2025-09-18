Madagascar: Autoroute - Le chantier nécessite un coup d'accélérateur

Les travaux de construction de l'autoroute avancent au ralenti. Le ministère des Travaux publics a enjoint l'entreprise d'accélérer le rythme.

Le ministre des Travaux publics, Richard Rafidison, a convoqué hier les responsables de l'entreprise Samcrete, chargée de la construction de l'autoroute Antananarivo-Toamasina. Il leur a recommandé d'accélérer l'exécution du chantier afin de respecter les délais fixés.

Samcrete est ainsi sommée de renforcer ses moyens, en mobilisant davantage d'engins et en constituant des stocks suffisants de matériaux tels que pierres, ciment, fers et bitume, afin de mener à terme l'ensemble du projet. L'entreprise doit également fournir un calendrier mensuel détaillant l'avancement des travaux. Il s'agit d'un énième avertissement adressé à l'entreprise, déjà rappelée à l'ordre à plusieurs reprises pour non-respect des délais.

Le chantier accuse un retard considérable. Plusieurs échéances ont déjà été repoussées. Un mois s'est écoulé depuis l'ouverture officielle des huit premiers kilomètres de l'autoroute, à partir du PK0 à Ambodifasina. Depuis, le bitumage n'a progressé que de quelques centaines de mètres au-delà du PK8, point d'arrivée de la mise en service provisoire.

Achèvement complet

Hier, des engins étaient en activité sur le tronçon après le PK8. Samcrete doit terminer, avant le 15 octobre 2025, le bitumage jusqu'au PK18, dans la commune d'Ambolo Talata Volonondry, selon le nouvel objectif fixé par le ministère des Travaux publics. Un délai qui paraît ambitieux au regard du rythme actuel.

« En un mois, moins d'un kilomètre a été bitumé. À ce rythme, les 260 km de l'autoroute ne seront pas achevés, même dans huit ans », déplore Herinjaraniaina, un automobiliste venu tester l'infrastructure.

Le constat est similaire pour les travaux de terrassement. L'objectif annoncé de 80 km terrassés d'ici la fin 2025 semble compromis. Selon une source proche du dossier, les 40 km terrassés depuis le début de l'année n'ont guère progressé. L'entreprise aurait concentré ses efforts sur la livraison des huit premiers kilomètres.

Même ces huit premiers kilomètres ne sont pas totalement achevés : des travaux de finition, comme l'installation de la glissière centrale entre Ambodifasina et Ambohimanga, se poursuivent et perturbent la circulation sur cet axe. L'achèvement complet de l'AR1 est prévu pour décembre 2027. L'entreprise aurait même demandé une prolongation du calendrier.