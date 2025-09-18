Madagascar: Événement - Le STAR Tour met le cap sur Toamasina

La capitale de l'Est s'apprête à vivre deux jours de liesse populaire avec le STAR Tour Oktoberfest, les 4 et 5 octobre, sur le parking de l'Arena Sports Toamasina.

Octobre s'annonce festif à Toamasina. Pour donner le coup d'envoi de l'Oktoberfest 2025, la société STAR a choisi d'installer son grand village éphémère au coeur de la capitale de l'Est. Pendant deux jours, les 4 et 5 octobre, le parking de l'Arena Sports se transformera en une gigantesque scène de convivialité et de musique.

Le programme s'annonce explosif. Lion Hill et LJO enflammeront la scène le samedi soir, suivis de Rootsman et Samoëla le dimanche, pour clôturer le week-end en apothéose. Entre les shows musicaux, une ribambelle d'animations viendra rythmer la fête avec Fou Hehy, Barhone, TEG, DJ Three T, DJ Looping et DJ Landry.

Tour de l'Est

Un espace kermesse et un espace pression compléteront les activités, permettant aux petits comme aux grands de profiter pleinement de l'événement.

Mais l'Oktoberfest ne s'arrête pas là : après Toamasina, la caravane festive prendra la route avec le Camion Tour Oktoberfest, du 9 au 20 octobre, pour faire vibrer six villes de la côte Est, de SoanieranaIvongo à Mahanoro. Sans oublier les animations commerciales et offres spéciales prévues dans les cafés, hôtels, restaurants et grandes surfaces de l'île, qui prolongeront l'esprit de la fête jusqu'à mi-novembre.

« Autre temps fort de cette édition : le retour de la GOLD Amigo, bière aromatisée à la tequila, proposée en édition limitée à travers tout le pays. Un clin d'oeil à l'innovation et à la créativité de la STAR, qui réaffirme sa volonté de mêler tradition et modernité dans cette grande célébration populaire », explique l'équipe de STAR, hier lors d'une conférence de presse.

À Toamasina, le compte à rebours est lancé : l'Oktoberfest promet d'y écrire une nouvelle page festive, où musique, partage et convivialité se conjuguent avec authenticité.