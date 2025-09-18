Madagascar: Pojet Tanamasoandro - La grande avenue prend forme à Imerintsiatosika

À Imerintsiatosika, le chantier de la future ville de Tanamasoandro se dessine peu à peu.

L'avancée est lente, mais tangible. Sur le site, la première phase des travaux entre dans sa dernière ligne droite. La grande avenue de 1,8 kilomètre, qui constitue l'épine dorsale de la ville, est déjà en grande partie bitumée. Hier, sous un soleil écrasant, les équipes s'affairaient aux marquages au sol, traçant les lignes blanches qui donnent à cette artère des allures de ville moderne en gestation.

Cette étape est cruciale avant le lancement des autres phases, notamment la construction des bâtiments administratifs et des infrastructures qui donneront son identité à ce projet présidentiel. Sur place, leur emplacement est déjà matérialisé par des panneaux plantés à intervalles réguliers dès l'entrée du site, sur des terrains soigneusement terrassés. Une signalétique qui permet d'imaginer, en creux, la future silhouette de Tanamasoandro.

Pourtant, tout n'est pas encore tracé. La portion de route qui doit relier directement Tanamasoandro au centre d'Imerintsiatosika reste à construire.

« Le lancement de cette autre section attend la signature du contrat entre l'État et la société chargée d'exécuter les travaux », confie, casque vissé sur la tête, un employé rencontré sur le site. Un détail administratif, mais décisif, qui conditionne la suite du projet.

En attendant, l'avenue déjà bitumée offre un premier aperçu concret : deux voies parallèles, droites et larges, promesse d'une ville neuve pensée pour désengorger la capitale et accueillir logements, activités économiques et services modernes. Entre la poussière des talus, le bruit métallique des rouleaux compresseurs et les panneaux annonçant les futures infrastructures, Tanamasoandro prend forme. Lentement, mais sûrement.