Madagascar: Morondava - Les trésors naturels séduisent les touristes

Morondava s'impose comme une destination touristique incontournable. Entre l'Allée des Baobabs, ses plages et ses forêts riches en biodiversité, la ville attire de plus en plus de visiteurs.

Morondava, dans la région Menabe, attire de plus en plus de visiteurs grâce à ses trésors naturels et culturels. De l'Allée des Baobabs aux plages où l'on peut faire de la plongée sous-marine, en passant par ses forêts endémiques et ses mangroves préservées, la ville s'impose comme une destination phare.

« La région Menabe est riche en ressources naturelles, qu'elles soient liées à l'économie verte ou bleue. Le Tsingy de Bemaraha, Kirindy, la forêt de mangrove, Belo-sur-Mer et l'Allée des Baobabs attirent des touristes du monde entier », souligne Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

La gastronomie locale, avec ses produits de la mer tels que la langouste et le crabe, complète l'attrait de la région. Les chiffres confirment cette dynamique : de janvier à août 2025, l'Allée des Baobabs a accueilli 43 643 visiteurs, contre 36 579 l'an dernier, soit une hausse de 19 %.

La Journée mondiale du Tourisme 2025, qui se déroulera les 27 et 28 septembre à Morondava, mettra en lumière ces atouts avec des animations variées : carnaval « Un Voyage, Mille découvertes », conférences sur le tourisme durable et spectacles artistiques. Des visites guidées permettront de découvrir la mangrove de Kivalo, la vie des pêcheurs locaux et le coucher de soleil légendaire de l'Allée des Baobabs.

Résultat encourageant

Les résultats touristiques de cette année sont très encourageants. L'événement We Are Nosy Be a accueilli 160 000 visiteurs. À Sainte-Marie, la fréquentation a doublé grâce aux infrastructures existantes, tandis que Morondava affiche toujours un taux d'occupation élevé dans ses hôtels. Mahajanga, de son côté, voit sa ville se remplir régulièrement. Ainsi, le tourisme intérieur et international atteint déjà 200 000 visiteurs.

Le gouvernement malgache envisage par ailleurs d'étendre l'aéroport afin de permettre l'arrivée de vols internationaux à Morondava. Le ministère s'efforce également de trouver des partenaires pour que les hôtels respectent les standards internationaux.

Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, de son côté, insiste sur le rôle du tourisme bleu dans le développement économique local. « Le tourisme bleu contribue au développement de l'économie bleue. Morondava possède des récifs coralliens, des activités de pêche et des opportunités pour le tourisme scientifique et la plongée sous-marine », explique le ministère. Il souligne aussi la complémentarité entre pêche durable et activités touristiques : la valorisation des ressources marines participe à l'attractivité de la région et à la création d'emplois.

La Journée mondiale du Tourisme 2025 ne sera pas seulement un moment festif. Elle constitue également une plateforme pour promouvoir un tourisme durable, scientifique et inclusif. Comme le souligne le ministère du Tourisme : « Ensemble, nous faisons rayonner Madagascar comme destination durable. »