Madagascar: Santé publique - Des consultations gratuites au CHU JRA

Accès gratuit aux soins. Les malades auront bientôt l'occasion de consulter des médecins spécialistes gratuitement. Le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) ouvre ses portes ce vendredi, à partir de 9 heures. Tous pourront bénéficier de consultations médicales sans frais.

Des consultations ainsi que des soins ophtalmologiques seront proposés. Des dépistages du cancer du col de l'utérus et du sein seront également organisés. Ces examens sont essentiels pour détecter tôt la maladie et augmenter les chances de guérison.

Cette journée sera aussi une occasion de sauver des vies grâce au don de sang. Chaque participant au don de sang pourra contribuer à la santé de quelqu'un dans le besoin. Au-delà des soins, c'est un moment de solidarité et de prévention. Chacun peut prendre soin de sa santé tout en aidant la communauté.

Pour beaucoup, consulter un spécialiste reste un luxe. Cette journée offre donc une vraie chance de se soigner gratuitement. Les habitants sont nombreux à attendre ces consultations avec impatience.