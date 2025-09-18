Madagascar: Rugby à XV-Top 12 - Tam Anosibe - CE Andranomanalina en tête d'affiche

Le coup d'envoi du championnat de Madagascar de rugby à XV, le « Top 12 », sera donné ce dimanche 21 septembre, au stade Makis d'Andohatapenaka. Trois affiches masculines sont au programme, dont celle du Club Étoile d'Andranomanalina (CEA), très attendu pour sa grande première.

La journée débutera à 11 heures par l'entrée en lice de l'Uscar, demi-finaliste de la saison passée, face à la Savonnerie Tropicale (STM). À 13 heures, le TFMA d'Ankasina, troisième l'an dernier, croisera le fer avec l'US d'Ankadifotsy (USA). Enfin, à 15 heures, le public aura les yeux rivés sur le match opposant le TAM d'Anosibe, demi-finaliste de la Coupe de Madagascar, au CEA, champion du Top 20 et nouveau promu en élite Top 12.

L'équipe d'Andranomanalina n'arrive pas en simple figurante. Son recrutement XXL, avec notamment l'arrivée de cadres en provenance du FT Manjakaray, comme Jean Yves et Julio, témoigne de ses ambitions.

« Comme toutes les équipes évoluant en Top 12, le CEA vise le titre. Nous avons déjà prouvé notre force en remportant le Top 20, et les renforts engagés doivent nous permettre d'aller chercher cet objectif », affirme son président, Gilbert Raharinala.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec un effectif remodelé et une confiance affichée, le CEA sera scruté de près pour son baptême du feu. Reste à savoir si ce promu arrivera à déjouer le TAM d'Anosibe et s'imposer dès son premier match en élite.