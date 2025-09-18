Madagascar: Assainissement - Le curage des canaux progresse au compte-gouttes

Hier, les agents de la Société municipale d'assainissement (SMA) de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) ont entrepris le curage des canaux à Andraisoro. Sur plusieurs mètres, ils ont retiré des déchets plastiques mêlés à des boues, dans le cadre des préparatifs pour la saison des pluies prévue à partir de décembre.

Malgré ces interventions, l'ampleur des travaux restant à réaliser reste considérable. À quelques centaines de mètres, comme dans de nombreux quartiers d'Antananarivo, des canaux demeurent obstrués par des déchets plastiques. « Nous nettoyons aujourd'hui, demain les déchets reviennent. Beaucoup jettent leurs ordures n'importe où, et elles finissent dans les canaux », déplorent les agents.

Ces canaux encombrés représentent un réel danger. L'eau de pluie s'écoule hors des canaux, provoquant des ruissellements qui peuvent être dangereux sur les routes. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont perdu la vie à Antananarivo ces dernières années à cause de ces inondations locales.

Les habitants dénoncent, pour leur part, la fréquence insuffisante des opérations de nettoyage des canalisations, tandis que celles obstruées par des constructions illicites sont également dangereuses.