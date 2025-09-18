Madagascar: Portrait - Émilie Andriamahefa transforme la mode en poésie

Il est des artistes dont le travail va bien au-delà de l'esthétique pour devenir une véritable expérience de vie. Émilie Andriamahefa en fait partie. Son oeuvre, qu'elle soit couture, dessin, photographie ou installation, se nourrit de souvenirs personnels et familiaux pour révéler une poésie subtile, celle des liens affectifs, de la mémoire et de la transmission.

Née en 1993 à Paris, d'origine malgache, Émilie a grandi au coeur d'un univers textile qui a façonné son regard artistique dès l'enfance. Son ambition était claire : créer. Diplômée d'ESMOD et d'ESIV Paris, elle a façonné une identité singulière, qu'elle qualifie de « nostalgique », où la mode dépasse sa fonction utilitaire pour devenir une passerelle entre passé et présent, tradition et modernité.

En 2018, elle concrétise cette vision en lançant Ester414, une marque de vêtements pensée comme une expérience émotionnelle. Son slogan, « designed for a purpose », en dit long :

chaque pièce a une raison d'être, chaque création raconte une histoire. Mais plus encore, elle rappelle que celui qui porte ces vêtements est lui-même porteur d'un sens, d'un chemin, d'une destinée.

Si Émilie s'est d'abord imposée dans le domaine de la mode, elle choisit aujourd'hui d'élargir son horizon artistique. Avec la saison Sentimental, deuxième chapitre de Hakanto Contemporary, placée sous le commissariat de Joël Andrianomearisoa, elle signe sa toute première incursion dans l'art visuel.

Introspection

Son installation « Des Voiles » marque une étape décisive de son parcours. Dans ce geste artistique fort, elle prolonge une introspection déjà amorcée dans sa vie de femme, de fille et de mère. Ses voiles deviennent métaphores de la mémoire et de l'intimité, autant de fragments sensibles qui, au-delà de leur dimension personnelle, invitent chacun à interroger ses propres attachements.

L'installation d'Émilie trouve un écho direct dans les « Sentimental Products » de Joël Andrianomearisoa. Ce projet de longue haleine explore la sentimentalité comme une matière artistique à part entière. Objets hybrides, détournés ou réinventés, précieux ou dérisoires, ces créations questionnent le fait d'aimer dans toutes ses nuances : le désir, la joie, le manque, la mélancolie. Présentés parfois comme une « boutique sentimentale », ils transforment le quotidien en fragments poétiques à partager.

La rencontre entre « Des Voiles » et ces objets ouvre une réflexion plus vaste : comment les objets, chargés de mémoire et d'émotions, façonnent-ils nos identités et nos relations ?

Cette discussion prendra toute son ampleur le samedi 20 septembre, lors du dernier Resaka Hakanto de la saison Sentimental. Émilie Andriamahefa et Joël Andrianomearisoa se retrouveront face au public pour un échange autour de « Des Voiles » et des « Sentimental Products ». Une occasion unique de plonger au coeur de leur démarche artistique et de comprendre comment la poésie de l'existence s'incarne dans leurs oeuvres.