Madagascar: Anniversaire noir - Quatre survivants évacués vers l'étranger

Quatre rescapés de l'« anniversaire noir » ont été transférés à l'île Maurice pour y recevoir des soins. Ils y ont voyagé hier, en compagnie du député Siteny Randrianasoloniaiko. Contrairement à Tojo Rahamefy, évacué le 8 septembre dernier sous oxygène et accompagné de professionnels de santé, ces quatre jeunes ont pris un vol commercial, sans oxygène ni encadrement médical.

Selon des sources médicales, leur état ne justifiait pas une évacuation sanitaire. « Il n'y a pas lieu de craindre pour leur santé », ont-elles indiqué. Elles ont souligné que, mis à part Tojo, tous les survivants hospitalisés avaient pu sortir et ne présentaient pas de complications majeures. Un membre de la famille d'une victime évacuée hier a confirmé que son proche « n'a pas de problème respiratoire et se porte mieux ».

Depuis le décès de Déborah, ces jeunes avaient exprimé le souhait d'être soignés à l'étranger. Ils ont redouté de subir les mêmes complications liées à la trachéotomie que Déborah et Tojo. Déborah est décédée, Tojo a été opéré d'urgence dans un hôpital à Maurice. « Envoyez-nous à l'étranger dès que nous aurons la force de voyager. N'attendez pas que notre état se dégrade avant de réagir », avaient-ils supplié.