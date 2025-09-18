Madagascar: Musique - Un jeune guitariste trace sa voie professionnelle

À seulement 17 ans, Hira Manasinirina trace déjà son chemin dans l'univers exigeant de la musique. Son nom en soi est déjà prédestiné à la musique. Dimanche dernier, il s'est imposé comme la révélation du concours Tafan-Gilita, décrochant le premier prix : une guitare Taylor, instrument de prestige qui marque une étape décisive dans son jeune parcours. Loin d'être un simple trophée, cette guitare incarne pour lui une véritable alliée, presque une extension de sa personnalité.

« Je ne me sens pas à l'aise sans ma guitare », confie-t-il. Pourtant, son histoire avec la musique n'était pas tracée d'avance. « Je n'ai pas touché une guitare durant mon enfance. Mais pendant la période du Covid, j'ai eu envie d'essayer. Mon père, qui sait jouer, m'a transmis ses premières notes. Je lui dois beaucoup », raconte Hira.

Son talent, déjà salué par des guitaristes confirmés tels que Teddy Sôlo et Tojo Guitariste, s'est imposé naturellement sur scène. Et ce, malgré la peur initiale de se mesurer aux autres candidats lors du concours. « Remporter ce concours a été une surprise. Mais cette guitare Taylor me motive encore plus à travailler sur mes propres créations pour franchir le pas vers le monde professionnel », assure-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre admiration du jury, qui l'avait déjà distingué comme coup de coeur lors d'un concours organisé par Tojo Guitariste en 2023, et la quête encore en cours de sa propre identité musicale, Hira avance avec lucidité. Il maîtrise différents styles, mais cherche désormais cette singularité qui fera de lui un artiste à part entière.