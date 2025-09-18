Madagascar: Antsiranana - L'accès à l'eau redonne espoir

Les habitants de Tanambao-V et les élèves du Lycée Mixte ont désormais accès à l'eau potable grâce à l'achèvement des forages et à l'installation de grands réservoirs.

La journée du 11 septembre est historique pour les habitants d'Antsiranana, plus particulièrement pour le quartier populeux de Tanambao-V et le Lycée Mixte situé dans le fokontany Lazaret-Sud, car deux forages d'eau potable y ont été inaugurés.

C'est la concrétisation d'un projet d'un montant de 134 millions d'ariary, financé par le Crédit d'Investissement destiné à l'Appui au Développement (Ciad), marquant une avancée significative dans l'amélioration du quotidien de la population de ces deux quartiers. Ce fonds public, destiné à soutenir le développement local, est géré par les députés qui en assurent la sélection et le suivi des projets dans leurs circonscriptions.

La joie des bénéficiaires a été indescriptible durant les cérémonies inaugurales, car l'achèvement de ces infrastructures symbolise la fin d'un problème d'eau chronique pour les habitants du quartier et les élèves du lycée. Pendant des années, ils ont enduré le manque d'eau et les difficultés d'accès à l'hygiène, comme dans d'autres quartiers.

Le député Ibrahim Charles, dit « Bora Réglage », avec le soutien du comité décisionnaire, a priorisé ces deux quartiers, en réponse aux aspirations des populations locales. Car c'est la concrétisation d'un engagement qu'il avait pris afin d'aider les habitants à bénéficier d'une eau saine et potable, grâce à la construction de forages.

Difficultés

Auparavant, les populations de Tanambao-V devaient parcourir de longues distances jusqu'au Parc Mazoto pour s'approvisionner en eau. Les élèves du Lycée Mixte, quant à eux, étaient confrontés à de grandes difficultés pour utiliser les sanitaires, faute d'eau. Ces nouveaux points d'eau vont non seulement améliorer les conditions de vie des ménages, mais aussi réduire les risques de maladies hydriques, favoriser l'hygiène et alléger la charge des femmes et des enfants, souvent responsables de la corvée d'eau.

Chaque cérémonie d'inauguration a rassemblé les habitants ainsi que les autorités locales, civiles et militaires, conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga, témoignant de l'importance capitale de ces ouvrages pour la santé publique, l'hygiène et l'amélioration du cadre de vie de la population. Comme à l'accoutumée, une série de discours a été prononcée pour marquer cet évènement crucial.

Tous les intervenants sont convaincus que le secteur de l'eau est vital dans le processus de développement économique d'un pays, malgré les imperfections encore présentes dans l'approvisionnement en eau des foyers. « C'est un soulagement immense, nous n'aurons plus à marcher de longues distances pour chercher de l'eau, car cette infrastructure transforme notre rêve en réalité, tout en nous offrant la vie, car l'eau, c'est la vie », confie le chef du fokontany de Tanambao-V dans son intervention.

Ce joyau, d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, a un débit de 25 m³ par heure et fonctionne à l'énergie solaire.