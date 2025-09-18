Madagascar: Sécurité routière - Rappel sur l'usage des véhicules à vitres teintées

Une équipe de la direction interrégionale des Transports de Boeny/Melaky, en collaboration avec celle du Centre de sécurité routière de Mahajanga, mène depuis la semaine passée, une campagne de sensibilisation en vue de contrôler les véhicules à vitres teintées. Cela s'inscrit dans le cadre de l'application de l'avis ministériel de 2002, qui rappelle l'interdiction d'utiliser des vitres fumées sur les véhicules, sauf exception pour certaines autorités.

L'avis stipule que les vitres doivent être transparentes d'origine constructeur. Le texte principal de référence reste la loi sur les vitres teintées, intégrée au Code de la route, dont l'application a été rappelée par des notes de service.

« L'utilisation de vitres teintées par toute personne est interdite par la loi sur l'ensemble du territoire de la République de Madagascar. L'usage de véhicules à vitres fumées ou non transparentes, avec pose de film ou pellicule, est strictement prohibé, à l'exception des véhicules de représentation des chefs d'institutions, des parlementaires ainsi que des membres du gouvernement, du corps diplomatique et consulaire, des officiers généraux en activité, ainsi que des premiers responsables des régions et de l'exécutif au niveau des provinces.

Par conséquent, toutes les vitres doivent être transparentes. Seules les vitres teintées d'origine constructeur, de couleur sombre, sont autorisées -- et ce, après une réception technique effectuée par la Direction générale de la sécurité routière. Une attestation d'authenticité est alors délivrée », explique le directeur interrégional des Transports de Boeny/Melaky.

Cette campagne de sensibilisation, qui a débuté le 11 septembre à Mahajanga, dure deux semaines. Les propriétaires de véhicules qui ne disposent pas d'une autorisation, sont tenus de retirer les films installés sur leurs vitres.