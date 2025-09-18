Tunisie: Des parlementaires proposent des mesures urgentes pour sauver la prochaine récolte oléicole

Plusieurs députés ont présenté aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, leur rapport final sur le secteur de l'huile d'olive. Le rapport a été remis au président du Parlement, Ibrahim Bouderbala, et transmis au Président de la République.

La rédaction du rapport a été finalisée après une réunion de deux jours au Parlement. Il représente les conclusions de la « réunion du point 74 », qui s'est tenue le 13 septembre en présence d'environ 2 000 agriculteurs oléiculteurs, propriétaires de moulins et exportateurs, comme l'a confirmé à Mosaique Hassan El Jarboui, député et membre de la commission de l'agriculture.

Un boom de la production

Le rapport indique que le secteur de l'huile d'olive a connu ces dernières années un boom de la production, atteignant des niveaux records. La production pour la saison 2024-2025 a été estimée à 340 000 tonnes d'huile, ce qui a créé plusieurs problèmes menaçant la durabilité du secteur, notamment en raison de la forte baisse des prix et de l'augmentation excessive des coûts de production.

À la lumière des prévisions d'une récolte record pour la saison actuelle 2025-2026, qui devrait atteindre 500 000 tonnes, le rapport propose de prendre plusieurs mesures à court terme pour assurer le succès de cette saison, ainsi que des mesures à moyen et long terme pour développer le secteur et garantir sa pérennité.

En ce qui concerne les propositions urgentes, le rapport des députés appelle le ministère de l'Agriculture à faciliter les procédures pour permettre aux propriétaires de moulins d'épandre le grignon d'olive sur les terres agricoles, y compris celles appartenant aux domaines publics. Le rapport encourage également toutes les initiatives, qu'elles soient privées ou de la société civile, à mener cette activité et à permettre aux agriculteurs et aux propriétaires de moulins d'exporter leur production d'huile d'olive.