Tunisie: Indicateurs culture 2030 de l'UNESCO - Une force de transformation au coeur des politiques internationales

Pour répondre à un réel besoin, les indicateurs culture 2030, développés avec l'Institut de Statistiques de l'Unesco, offrent aux décideurs des outils concrets pour mesurer la contribution de la culture aux objectifs de développement durable (ODD).

À Tunis, un atelier consacré aux indicateurs culture 2030 de l'Unesco a réuni responsables et partenaires institutionnels. Objectif : donner à la culture toute sa place dans les politiques publiques et rappeler son rôle essentiel dans le développement durable. « Vos efforts pour sauvegarder la diversité culturelle et soutenir les industries culturelles et créatives sont louables », a lancé Tom Ashwanden, chef de coopération à la Délégation de l'Union européenne en Tunisie.

Depuis 2022, ce dernier suit de près les projets culturels portés dans le pays. Et d'insister : « L'UE est fière de contribuer à ce programme, tant sur le plan financier que stratégique». Selon lui, les initiatives soutenues à travers le monde ne visent pas seulement à préserver l'existant, mais à inventer des écosystèmes culturels inclusifs, moteurs d'innovation et de croissance.

Pour le représentant européen, l'expérience du Vieux Continent en est la preuve : « La culture peut être un bien public mondial et un moteur essentiel de développement». Il s'appuie sur le programme Horizon 2030 et la déclaration Mondiacult pour rappeler que la culture « façonne les sociétés, favorise l'innovation et renforce la résilience».

Et de souhaiter que cette conviction commune permette de mieux cerner « l'état et les besoins de la culture en Tunisie ». Un constat partagé par Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la culture de l'Unesco. Dans un message vidéo diffusé lors de l'ouverture, il a rappelé que « le soutien aux États membres dans leurs programmes de développement, à travers la culture, est au coeur du mandat de l'Unesco ».

Mais il a pointé un obstacle majeur : le manque de données fiables. « Sans statistiques exhaustives, il est impossible d'assurer une intégration durable de la culture dans les stratégies nationales et locales », a-t-il averti. C'est précisément à ce besoin que répondent les indicateurs culture 2030. Développés avec l'Institut de Statistiques de l'Unesco, ils offrent aux décideurs des outils concrets pour mesurer la contribution de la culture aux Objectifs de développement durable (ODD).

Présentés à Tunis, ils fourniront une méthodologie rigoureuse pour collecter et analyser des données, éclairer les politiques, stimuler l'investissement et reconnaître la transversalité du secteur culturel. Les résultats nourriront les rapports nationaux et locaux présentés dans les forums politiques des Nations unies à New York. « Grâce aux examens volontaires des Etats, ces données renforceront le plaidoyer pour intégrer la culture au coeur du développement durable», a ajouté Ernesto Ottone.

L'atelier de Tunis s'inscrit dans une perspective internationale : préparer Mondiacult 2025. Cette grande conférence mondiale de l'Unesco sur les politiques culturelles se tiendra à Barcelone du 29 septembre au 1er octobre 2025. Elle réunira responsables, partenaires et acteurs du secteur autour d'un agenda global : faire de la culture une force de transformation et un levier d'avenir.