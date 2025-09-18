Tunisie: Entreprises allemandes au pays - Des perspectives positives en dépit des freins traditionnels

Les entreprises à participation allemande en Tunisie dressent un bilan plutôt satisfaisant et portent un regard positif sur l'avenir selon une enquête annuelle réalisée par la Chambre tuniso-allemande de commerce et d'industrie

Près des deux tiers des entreprises allemandes installées en Tunisie prévoient de maintenir ou d'augmenter leurs investissements sur la période 2025-2026, selon les résultats de l'enquête annuelle réalisée par la Chambre tuniso-allemande de commerce et d'industrie (AHK).

La même enquête, qui a touché 243 entreprises avec un taux de retour de 27%, révèle que près de 84% des entreprises interrogées anticipent une croissance de leur activité et que 69% s'attendent à une situation économique stable ou en amélioration en 2026.

Des chiffres qui traduisent une confiance maintenue des entreprises allemandes vis-à-vis du site tunisien même si la proportion d'optimistes sur l'évolution de la situation économique a reculé par rapport à 2024 (80%), souligne l'AHK dans un communiqué distribué en marge de la conférence de présentation de l'enquête tenue mardi au siège de la Chambre à Tunis et co-animée par Ghazi El Biche et Jörn Bousselmi, respectivement président et directeur général de l'AHK Tunisie.

Les entreprises interrogées évoquent plusieurs atouts qui renforcent l'attrait de la Tunisie comme destination d'investissement notamment «la proximité géographique avec l'Europe» qui «constitue un avantage majeur» pour leurs échanges commerciaux.

D'autres valorisent la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, particulièrement dans les secteurs industriels et technologiques.

Toutefois, la quasi-majorité des entreprises interrogées font état de freins administratifs de plus en plus marqués avec une montée des difficultés liées aux relations avec l'administration, les services douaniers et la Banque centrale de Tunisie, notamment les questions autour du code des changes.

L'enquête révèle ainsi que la part des entreprises déclarant rencontrer des obstacles administratifs est passée de 45 % en 2024 à 75 % en 2025.

Cependant et en dépit de ces obstacles, les dirigeants de l'AHK restent «optimistes» et confiants quant à une amélioration du climat des affaires en Tunisie.

Ghazi El Biche souligne à ce propos qu'en 2024, l'Allemagne est devenue le deuxième investisseur européen en Tunisie en matière d'investissements directs étranges (IDE), précisant que plus de 5.000 emplois ont été créés par des entreprises à participation allemande, un chiffre qui illustre, selon lui, leur rôle moteur dans l'économie tunisienne.

Soulignant que «les sociétés allemandes font preuve de résilience et continuent de croire au potentiel de la Tunisie en saisissant les multiples opportunités et en investissant davantage», Jörn Bousselmi estime, de son côté, qu'«en continuant d'améliorer le cadre réglementaire et administratif, la Tunisie sera encore plus attractive pour les IDE allemands».