Tunisie: Foot - Ligue 1 (6e journée) - Les résultats des matchs de mercredi

17 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Résultats des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi:

Mercredi 17 septembre

LieuMatchScoreButeurs
Au Zouiten JS Omrane - C Africain 0-3 Philippe Kinzumbi 10', Firas Chawat 40', Ali Youssef 79'
A Bir Bouregba (huis clos) CS Bizertin - AS Gabès 3-0 Youssef Fallahi 45', Mandione Mbaye 55', 88' (SP)
A Sfax CS Sfaxien - US Ben Guerdane 2-1 Hichem Baccar 80' et 90'+8 (SP) / Abdelouahab M'Ghezzi Bakhouche 45'
A Zarzis ES Zarzis - US Monastir 0-1 Moez Haj Ali 45'

Jeudi 18 septembre

AS Marsa - AS Soliman (Arbitre: Monatassar Belarbi / VAR: Sadok Selmi)

Mardi 16 septembre

A Radès Espérance ST - ES Métlaoui 2-0 Koussaila Boualia 21', Achraf Jabri 77'
A Béja O Béja - S Tunisien 1-2 Bechir Hosni 34' / Amine Khemissi 17', Amadou Ndiaye 49'
A Sousse Etoile du Sahel - JS Kairouan 2-3 Ghofrance Nawali 35', Rayane Anane 65' / Idris Liouan 78', Abddoulay Kanou 85'(SP), Amine Zairi 91'

Classement après 6 journées

#ÉquipePtsJGNDBPBCDif
1 S.Tunisien 14 6 4 2 0 7 2 +5
2 Club Africain 13 6 4 1 1 9 3 +6
3 ES Zarzis 13 6 4 1 1 7 4 +3
4 Espérance ST 11 6 3 2 1 9 2 +7
5 US Monastir 10 6 2 4 0 6 3 +3
6 JS Kairouan 10 6 3 1 2 6 8 -2
7 CA Bizertin 8 6 2 2 2 5 4 +1
8 CS Sfaxien 8 6 2 2 2 8 7 +1
9 ES Métlaoui 8 6 2 2 2 3 5 -2
10 JS Omrane 7 6 2 1 3 4 7 -3
11 ES Sahel 5 6 1 2 3 7 8 -1
12 USB Guerdane 5 6 1 2 3 4 5 -1
13 AS Gabès 5 6 1 2 3 2 8 -6
14 AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2
15 AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3
16 O. Béja 2 6 0 2 4 1 7 -6

