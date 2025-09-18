Tunisie: Foot - Ligue 1 (6e journée) - Les résultats des matchs de mercredi

Résultats des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi:
Mercredi 17 septembre
|Lieu
|Match
|Score
|Buteurs
|Au Zouiten
|JS Omrane - C Africain
|0-3
|Philippe Kinzumbi 10', Firas Chawat 40', Ali Youssef 79'
|A Bir Bouregba (huis clos)
|CS Bizertin - AS Gabès
|3-0
|Youssef Fallahi 45', Mandione Mbaye 55', 88' (SP)
|A Sfax
|CS Sfaxien - US Ben Guerdane
|2-1
|Hichem Baccar 80' et 90'+8 (SP) / Abdelouahab M'Ghezzi Bakhouche 45'
|A Zarzis
|ES Zarzis - US Monastir
|0-1
|Moez Haj Ali 45'
Jeudi 18 septembre
AS Marsa - AS Soliman (Arbitre: Monatassar Belarbi / VAR: Sadok Selmi)
Mardi 16 septembre
|A Radès
|Espérance ST - ES Métlaoui
|2-0
|Koussaila Boualia 21', Achraf Jabri 77'
|A Béja
|O Béja - S Tunisien
|1-2
|Bechir Hosni 34' / Amine Khemissi 17', Amadou Ndiaye 49'
|A Sousse
|Etoile du Sahel - JS Kairouan
|2-3
|Ghofrance Nawali 35', Rayane Anane 65' / Idris Liouan 78', Abddoulay Kanou 85'(SP), Amine Zairi 91'
Classement après 6 journées
|#
|Équipe
|Pts
|J
|G
|N
|D
|BP
|BC
|Dif
|1
|S.Tunisien
|14
|6
|4
|2
|0
|7
|2
|+5
|2
|Club Africain
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|+6
|3
|ES Zarzis
|13
|6
|4
|1
|1
|7
|4
|+3
|4
|Espérance ST
|11
|6
|3
|2
|1
|9
|2
|+7
|5
|US Monastir
|10
|6
|2
|4
|0
|6
|3
|+3
|6
|JS Kairouan
|10
|6
|3
|1
|2
|6
|8
|-2
|7
|CA Bizertin
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|4
|+1
|8
|CS Sfaxien
|8
|6
|2
|2
|2
|8
|7
|+1
|9
|ES Métlaoui
|8
|6
|2
|2
|2
|3
|5
|-2
|10
|JS Omrane
|7
|6
|2
|1
|3
|4
|7
|-3
|11
|ES Sahel
|5
|6
|1
|2
|3
|7
|8
|-1
|12
|USB Guerdane
|5
|6
|1
|2
|3
|4
|5
|-1
|13
|AS Gabès
|5
|6
|1
|2
|3
|2
|8
|-6
|14
|AS Marsa
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|-2
|15
|AS Soliman
|4
|5
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|16
|O. Béja
|2
|6
|0
|2
|4
|1
|7
|-6