Tunisie: Lancement d'un centre national de formation biomédicale au World Bio Summit 2025 pour renforcer les capacités africaines

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé, lors de la 4e édition du World Bio Summit 2025 à Séoul (Corée du Sud), le lancement d'un centre national de formation en biomédicale (Biotraining) conforme aux normes GMP, destiné à renforcer les capacités de l'Afrique en matière de fabrication de médicaments et de vaccins.

Un centre stratégique pour l'Afrique

Ce centre, pionnier dans la région, a pour objectif de former des professionnels hautement qualifiés dans le secteur biomédical, de développer les compétences locales et de permettre à l'Afrique de réduire sa dépendance aux importations de médicaments et vaccins. Le ministre Ferjani a précisé que le centre sera équipé selon les standards internationaux et offrira une formation pratique et théorique complète pour scientifiques, techniciens et chercheurs.

Intelligence artificielle et santé numérique

Ferjani a également proposé de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé, notamment pour :

le dépistage précoce des maladies,

la télémédecine,

la formation continue des médecins et chercheurs,

et le développement de solutions numériques innovantes pour améliorer les services de santé.

Le ministre a souligné que ces initiatives permettront de moderniser le système de santé tunisien et africain, tout en facilitant l'accès aux soins dans les zones reculées.

Age-Tech et qualité de vie des personnes âgées

S'inspirant de l'expérience coréenne en matière de technologies pour les seniors (Age-Tech), Ferjani a insisté sur l'importance de développer des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, un secteur en pleine croissance au niveau mondial.

Appel aux investissements internationaux

Le ministre a invité les investisseurs internationaux à soutenir les projets tunisiens dans le domaine de la santé, afin de garantir que tous les citoyens bénéficient des avancées biomédicales et technologiques. Il a rappelé que la Tunisie utilise les technologies comme levier pour assurer la justice sanitaire et améliorer la qualité des prestations de soins.

Vers une Tunisie leader en santé biomédicale en Afrique

Selon Ferjani, ce centre constitue une étape clé pour positionner la Tunisie comme un hub africain de formation et d'innovation biomédicale, capable de répondre aux besoins sanitaires régionaux et de renforcer la compétitivité du continent sur le marché mondial des médicaments et vaccins.