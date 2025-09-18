Tunisie: Transition énergétique - Les perspectives s'éclaircissent

La Tunisie avance sûrement vers les objectifs qu'elle s'est fixés dans le domaine des énergies renouvelables. Après des années marquées par des cafouillages, des blocages et des faux pas, la transition énergétique accélère aujourd'hui son rythme.

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique reste encore modeste -- autour de 6 % -- mais elle progresse continuellement depuis que le gouvernement a engagé, à partir de 2022, une série de réformes destinées à assouplir le cadre réglementaire. Atteindre 35 % d'ici dix ans apparaît désormais comme un objectif à la portée.

Entre simplification des procédures d'exécution des projets d'autoproduction, mise en place d'un contrat type pour ces projets, fixation d'une tarification du transport et résolution des blocages fonciers grâce à la suppression de la condition de changement de vocation des terrains agricoles, les réformes engagées n'ont pas tardé à porter leurs fruits.

En seulement un an, la Tunisie a gagné 27 places dans l'Indice de Transition Énergétique (EIT) du Forum économique mondial, passant du 89e au 62e rang mondial, et occupant la 2e place en Afrique et dans la région Mena.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'assouplissement des conditions d'exécution des projets réalisés en partenariat public-privé (PPP), solution privilégiée pour financer les projets d'énergies renouvelables en Tunisie, a également renforcé l'attractivité du secteur et replacé le pays sur le radar des investisseurs.

Concrètement, ces améliorations se traduisent par des résultats chiffrés.

Selon les données du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, la quantité d'électricité produite par les autoproducteurs solaires a progressé de 31 % à fin juillet 2025 par rapport à juillet 2024. Celle produite par les producteurs indépendants d'électricité (IPP solaires), y compris dans le cadre du régime des autorisations, a bondi de 67 % sur la même période.

Attirer les investissements privés

Dans ce même contexte, la création du Comité central pour la sécurité énergétique, dont les premiers travaux se sont tenus en juillet dernier, marque une nouvelle étape dans l'exécution de la stratégie nationale de sécurisation énergétique.

Investi de la mission principale d'élaborer la stratégie énergétique du prochain plan quinquennal, ce comité s'est chargé d'évaluer la situation actuelle, d'anticiper l'évolution de la demande et de proposer des mécanismes pour garantir la stabilité du secteur.

Il s'agit d'un pas supplémentaire vers une meilleure gouvernance de l'énergie, où la transition énergétique, véritable cheval de bataille de la Tunisie dans sa quête d'indépendance énergétique, occupe une place centrale.

Pour peu que les choses suivent leur cours, la dépendance aux énergies fossiles devrait s'estomper progressivement à mesure que la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité augmentera.

Le récent Rapport sur le climat et le développement en Tunisie (CCDR) de la Banque mondiale souligne que la production d'énergie renouvelable devrait jouer un rôle dominant dans la production d'électricité en Tunisie, puisqu'il s'agit de la source d'énergie la moins coûteuse.

Les avantages de l'expansion de la production d'énergies renouvelables s'étendraient à l'ensemble de l'économie, avec des gains significatifs en termes de croissance économique dès 2030. Toutefois, les investissements nécessaires pour concrétiser cette transition verte sont estimés entre 27 et 35 milliards de dollars d'ici 2050.

Un montant colossal, qui peut être mobilisé grâce au recours au partenariat public-privé, qui a déjà fait ses preuves dans le secteur énergétique en Tunisie comme ailleurs.

Aujourd'hui, près de 75 % des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables sont assurés par le secteur privé.