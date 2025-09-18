Afrique: Tunisie - Ilhem Bouaziz nommée Présidente du Conseil d'Administration d'UIB Assurances

L'Union Internationale de Banque annonce la nomination de Mme Ilhem Bouaziz, Directrice Générale Adjointe en charge de la Banque de Détail de l'UIB, en tant que Présidente du Conseil d'Administration de UIB Assurances et ce, suite à la démission de Monsieur Kamel Néji de ses fonctions et mandats au sein de la filiale UIB Assurances.

Aussi, les comités directeurs de la Fondation Arts et Culture by UIB et de la Fondation Solidarité et Innovation by UIB ont pris acte de la démission de leur Président, Monsieur Kamel Néji, et nommé Madame Moufida Hamza, présidente intérimaire de la Fondation Arts et Culture by UIB, et Monsieur Achraf Fakhfakh, Président intérimaire de la Fondation Solidarité et Innovation by UIB.

Par la même occasion, Monsieur Kamel Néji, Président du Conseil d'Administration de l'UIB, déclare que le plan de sa succession est bien engagé et que sa démission prendra effet, en toutes circonstances, le 31 décembre 2025.

Et d'ajouter « J'ose croire que mon départ écrira un nouveau chapitre tout aussi rayonnant de l'histoire de notre banque ... Et je sais pouvoir compter sur toutes les parties prenantes pour demeurer unies, attachées à nos valeurs et relever avec hauteur de vue les défis à venir. L'histoire

nous observe ».

Avoir à la fois une vision de long terme et des réponses pragmatiques à des impératifs urgents n'est pas seulement un devoir. C'est une garantie d'avenir pour l'UIB, conclut Monsieur Kamel Néji.