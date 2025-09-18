Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO dote la justice militaire en matériel informatique pour plus d'efficacité

communiqué de presse

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a remis, mercredi 17 septembre 2025, à la Maison de la justice militaire de la garnison de Beni (Nord-Kivu) des équipements informatiques modernes.

Cette dotation, inscrite dans le projet de mise en place d'un système de gestion électronique des documents (GED) piloté par la section Appui à la justice (JSS) de la MONUSCO, vise à accompagner la digitalisation des juridictions militaires, notamment à Beni (Nord-Kivu), Bunia (Ituri) et Kinshasa.

L'objectif est de renforcer l'efficacité, la transparence et la sécurisation des procédures judiciaires grâce à l'usage de solutions numériques dans le cadre d'une stratégie plus large de modernisation durable du système d'archivage et de gestion documentaire au sein de la justice militaire congolaise.

La garnison militaire de Beni a ainsi reçu des ordinateurs, des imprimantes et divers outils destinés à faciliter la gestion quotidienne des dossiers et leur archivage. Le colonel-magistrat Guy Nyembo, président du tribunal militaire de garnison, a salué ce geste : « C'est une bonne chose. Cela va beaucoup nous aider dans le travail, surtout pour les imprimés, les assignations et autres. Nous utilisions une vieille machine, mais ce nouveau matériel informatique va nous renforcer. Nous remercions les donateurs ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des moyens numériques pour renforcer la justice

Cet appui s'inscrit dans un contexte marqué par l'état de siège en vigueur au Nord-Kivu et en Ituri qui confie aux juridictions militaires les compétences des juridictions civiles, alors que les groupes armés multiplient les exactions. Le coût global du projet est estimé à 10 000 USD pour le matériel, complété par une solution logicielle conçue par l'équipe JSS/Cellule d'appui aux poursuites de Kinshasa.

Des sessions de formation et d'accompagnement seront également organisées afin de permettre aux magistrats et au personnel judiciaire de maîtriser pleinement ces outils numériques et d'en tirer le meilleur parti dans l'exercice de leurs missions. Après la construction du bâtiment de l'auditorat militaire et la dotation en engins roulants, entre autres actions, cette initiative confirme l'engagement de la MONUSCO en faveur d'une justice militaire modernisée et plus performante.