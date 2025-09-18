Madagascar: Toliara - Le délestage revient en force

18 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

C'est quasi quotidien. Les cinq secteurs de distribution d'électricité dans la ville de Toliara sont délestés au moins cinq heures par jour.

Lundi, deux secteurs ont été délestés en même temps, la division 1 et la division 5. Et ce, de 14 heures à 19 heures. Les coupures concernent les fokontany du centre administratif de Toliara et ceux à la sortie de la RN7.

La Jirama de Toliara explique que la centrale solaire d'Andranomena ne peut donner de l'électricité suffisante en raison du « mauvais temps ». Car le soleil a disparu depuis dimanche, réduisant ainsi la capacité de la centrale solaire, laquelle dépend partiellement des groupes électrogènes classiques.

Un cercle vicieux qui rend le quotidien des Tuléarois, fastidieux.

