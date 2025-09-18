Tunisie: 'The Voice Of Hind Rajab » film d'ouverture du Festival du film de Doha

Récemment primé à la 82e Mostra de Venise, le film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026 « The Voice Of Hind Rajab » (La voix de Hind Rajab), vient d'être choisi comme film d'ouverture du Festival du film de Doha, au Qatar, et de clôture du Festival international du film du Caire (CIFF), en Egypte qui auront lieu respectivement, au mois de novembre 2025.

La projection de Doha et du Caire font « suite au récent triomphe du film à la 82ème Mostra de Venise où il a remporté le prestigieux Lion d'argent - Grand Prix du jury, l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde », comme s'est indiqué dans le communiqué publié mercredi sur le site de CIFF.

Ecrit et réalisé par Kaouther ben Hania, « The Voice Of Hind Rajab » est un docufiction lauréat du Lion d'argent, Grand Prix du jury, et de six prix parallèles à la 82ème Mostra de Venise où il fait sa première mondiale.

Après Venise, il a été également sélectionné dans d'autres festivals cet automne, notamment le Festival du film de Toronto, le Festival de San Sébastien et le Festival du Film de Londres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sortie nationale de "The Voice Of Hind Rajab" ce mercredi 17 septembre

Après son avant-première tunisienne le mercredi dernier 10 septembre, « La voix de Hind Rajab» sort dans plusieurs salles tunisiennes, à partir d'aujourd'hui, mercredi 17 septembre.

Il est à rappelé que son avant-première, au Cinéma le Colisée à Tunis, s'est déroulée le jour de départ de La Global Soumoud Flotilla du Port de Sidi BouSaïd à Tunis vers Gaza en présence d'un grand nombre de s Tunisiens aux alentours de ce port de plaisance situé en banlieue nord de Tunis. Le départ de la Flotille, largement médiatisé, a été finalement reporté pour le vendredi 12 septembre.

Sa première africaine aura lieu le 21 novembre prochain au Caire, à l'occasion de la 46ème édition de CIFF qui se déroulera du 12 au 21 novembre 2025. Le Festival international du film du Caire est le plus ancien festival de cinéma du monde arabe, d'Afrique et du Moyen-Orient qui bénéficie d'une reconnaissance internationale.

La sortie de ce film ressuscitant l'histoire d'une fillette, six ans, tuée à Gaza en 2024, coïncide avec une période de forte mobilisation internationale en solidarité avec la bande de Gaza assiégée. L'annonce de sa sélection à Doha et au Caire, a été faite sur les sites de ces deux prestigieux festivals d'envergure arabe internationale, en cette semaine coïncidant avec sa sortie nationale.

Doha Film Institute : « un drame puissant mêlant fiction et documentaire »

Le Doha Film Institute (DFI) a annoncé, mardi, que « le Festival du Film de Doha 2025 (20-28 novembre), s'ouvrira avec The Voice of Hind Rajab de la réalisatrice plusieurs fois primée Kaouther Ben Hania, marquant ainsi un début puissant pour attirer l'attention du Qatar sur le cinéma mondial », peut-on lire sur le site du DFI.

« Récipiendaire du programme de bourses de l'Institut, ce film profond capture les derniers instants d'une enfant innocente, Hind Rajab, dont la voix a secoué la conscience du monde. L'histoire de Hind n'est pas seulement celle d'une perte inimaginable, c'est un témoignage de courage, un rappel du coût humain du silence et un appel à la compassion qui transcende les frontières », souligne l'Institut qatari.

Rappelons que cette coproduction tuniso-française de Tanit Films, Film4 Productions et Film Four a bénéficié d'une bourse d'aide du Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique au ministère tunisien des Affaires Culturelles.