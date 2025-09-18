Sénégal: Odyssée des talibés - Le crépuscule d'un rituel

17 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

Chaque matin, il y a encore quelques années, un ballet discret s'opérait dans les rues de Dakar. Les talibés déambulaient de maison en maison. Leur quête n'était pas seulement celle de l'argent mais d'une relation presque ritualisée avec des donateurs réguliers. Une pratique où la mendicité et l'aumône se transformaient en un échange quasi-sacré, un lien invisible qui, aujourd'hui, semble s'effacer du paysage urbain.

Ces offrandes (Sadaqa), souvent symboliques par leur nombre ou leur couleur, sont perçues comme un moyen de se prémunir contre la malchance, d'obtenir une protection divine ou d'éloigner les mauvais rêves. Le riz, le sucre, le lait, le sel, le pain ou même les bougies ne sont pas choisies au hasard. En retour de ces dons, les talibés offrent des prières, scellant ainsi un contrat tacite entre le bienfaiteur et l'enfant.

Pour ces donateurs, le talibé est un facilitateur d'un acte nécessaire, presque obligatoire, inscrit dans les croyances populaires. Un devoir moral et spirituel qu'il faut accomplir pour s'assurer la chance et la réussite. Le talibé, en se présentant directement sur le pas de la porte, rend cet acte d'une simplicité désarmante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais le temps passe et les pratiques évoluent. Si les talibés sont toujours présents dans les rues de la capitale, la figure du donateur « abonné » semble de moins en moins visible. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. L'évolution des modes de vie ont sans doute érodé ces rituels quotidiens. L'urbanisation a dilué la proximité qui existait dans des quartiers plus traditionnels, et le rythme effréné de la vie moderne laisse moins de place à ces moments d'échange.

La sensibilisation croissante sur les conditions de vie des talibés, souvent victimes d'abus, a également pu modifier la perception de cette pratique. La mendicité est désormais perçue comme un problème social à part entière, et non plus uniquement comme une tradition.

Aujourd'hui, l'interaction entre la société et les talibés se résume plus à un don de passage, rapide et anonyme, qu'à une relation quotidienne. Le lien d'interdépendance symbolique entre le donateur et l'enfant s'est effiloché. Le rituel de l'aumône, autrefois ancré dans le quotidien, laisse place à des dons sporadiques, marquant peut-être la fin d'une forme de solidarité qui était, pour beaucoup, le véritable fil rouge de leur foi et de leurs espoirs.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.