Sénégal: FSF - Accusé de corruption, Abdoulaye Fall se justifie et revendique sa légitimité

Élu à la tête de la Fédération sénégalaise de football dans un contexte de contestation, Abdoulaye Fall a tenu à clarifier sa position. Dans un entretien accordé à Canal+, il balaie les accusations de corruption et explique son succès par son influence sur les ligues régionales, affirmant avoir eu la certitude de sa victoire dès le départ.

Longtemps resté muet sur la polémique entourant son élection à la tête de la FSF, Abdoulaye Fall est finalement sorti du silence pour livrer sa version des faits. Il affirme au micro de Canal+ « ne pas comprendre ceux qui véhiculent cette information (allusion aux accusations de corruption portées par d'autres candidats), et cela ne fait que ternir l'image du Sénégal. » Il a ensuite expliqué sa victoire par son ancrage dans le comité exécutif de la Fédération, mais aussi par ses six années passées en tant que parrain de l'ensemble des ligues du Sénégal. « À Sédhiou, j'ai obtenu 100 % des voix », a-t-il précisé.

Assurant « contrôler toutes les ligues du Sénégal », Abdoulaye Fall a interpellé ses adversaires : « Qu'ils me disent s'il y a une seule ligue qu'ils contrôlent. » Confiant, il a ajouté qu'il savait qu'il allait remporter les élections puisqu'il disposait du soutien de la quasi-totalité des ligues. Il conclut que seuls trois présidents de ligues ne faisaient pas partie de sa coalition. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise a confirmé sa victoire, mais Abdoulaye Fall a tenu à apporter des éclaircissements sur les polémiques entourant son élection. L'affaire est loin d'être close, puisque Madi Touré ne compte pas en rester là.