Cote d'Ivoire: 'Speciality Fine Food Fair 2025' - Les produits ivoiriens font sensation à Londres

La Côte d'Ivoire a pris part, du 9 au 10 septembre 2025, à la Speciality Fine Food Fair (SFFF 2025) organisée à l'Olympia de Londres, au Royaume-Uni. Ce salon international, qui réunit chaque année les principaux acheteurs de la grande distribution britannique, a rassemblé plus de 250 exposants venus d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique.

Grâce au soutien du ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, la Côte d'Ivoire a disposé d'un stand dédié pour mettre en lumière le dynamisme de son agro-industrie et de son secteur agroalimentaire. La délégation ivoirienne était conduite par Son Excellence Mme Amani Sara, accompagnée de ses collaborateurs, dont M. Clément Ehouman, Conseiller commercial, assisté de M. Ido Moussa.

Selon M. Ehouman, la participation ivoirienne visait à valoriser la richesse et la diversité des produits transformés du terroir, tout en renforçant les partenariats avec les acheteurs internationaux. Une place particulière a été accordée au chocolat « Made in Côte d'Ivoire », aux produits dérivés de la noix de cajou, ainsi qu'au café ivoirien. Ces produits phares, reconnus pour leur qualité, ont suscité un vif intérêt auprès des 10 000 visiteurs du salon. Les noix de cajou, présentées sous différentes formes - naturelles, caramélisées ou encore salées au gingembre ont particulièrement retenu l'attention.

Depuis 26 ans, le Salon des Spécialités et de l'Alimentation Fine s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la distribution, de l'hôtellerie-restauration, de l'import-export et de la vente en gros. L'édition 2025 a notamment introduit la Place du Village, un espace de dégustation exclusif, et accueilli des interventions de leaders du secteur tels que Holland & Barrett, thefoodpeople ou encore The Black Farmer.

La présence ivoirienne à Londres s'inscrit ainsi dans une stratégie de promotion et d'ouverture des marchés, mettant en avant l'excellence et le savoir-faire national en matière de produits agroalimentaires.