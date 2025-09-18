Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Des cadres exigent un comité de crise et l'ouverture d'une phase d'intérim

Le débat sur l'avenir du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) s'intensifie à l'approche des prochaines échéances électorales. Réunis au sein de l'Initiative pour la Réconciliation et la Sauvegarde du Pdci-Rda (Irs-Pdci), des cadres du parti ont animé, ce mercredi 17 septembre, une conférence de presse à la Maison de la presse du Plateau.

Placée sous le thème « Leçons du délibéré du Conseil constitutionnel du 8 septembre 2025 », cette rencontre a été marquée par une déclaration solennelle lue par le Pr. Yao Kouamé Albert, membre du Bureau politique du Pdci-Rda, en présence d'Anoman Magloire et de Emolo Claude, tous deux membres influents de la coordination.

Dès l'entame, le ton était donné. Pour l'Irs-Pdci, le constat est sans appel: le plus vieux parti de Côte d'Ivoire traverse une crise profonde de gouvernance et de confiance qui menace son avenir politique. « Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2025 et le Pdci-Rda n'a pas de candidat pour l'élection présidentielle du 25 octobre, par la faute d'une mauvaise gouvernance », a rappelé le Pr. Yao Kouamé Albert. Face à cette situation, les membres de l'Irs estiment qu'il est urgent de : mettre en place un comité de crise rassemblant toutes les sensibilités du parti, afin de rétablir l'unité et la cohésion. Ouvrir une phase d'intérim, conformément aux dispositions statutaires (article 40) et règlementaires (article 43) du Pdci-Rda, pour assurer la transition politique interne.

« Doit-on encore continuer à laisser aux commandes la même équipe, qui a montré ses limites, et anéantir toutes chances de candidature du Pdci-Rda ? Non ! Ce n'est pas acceptable », a insisté l'IRS dans sa déclaration. Pour les initiateurs, cette sortie publique vise à alerter les militants, mais aussi l'opinion nationale et internationale, sur l'urgence de sauver le Pdci-Rda de ce qu'ils qualifient de « gouvernance autoritariste et incapacitante ». « Nous avons décidé de ne pas nous soustraire à nos responsabilités, de fournir les efforts et consentir les sacrifices nécessaires pour parvenir à la réconciliation et à la sauvegarde du Pdci-Rda», ont-ils affirmé, concluant par un mot d'ordre mobilisateur : « Le Pdci vivra, vivra et vaincra ! »