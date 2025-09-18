Cote d'Ivoire: Professionnalisation et économie du sport - Les fédérations sportives à l'heure du numérique et de la digitalisation

« Changer la donne par le sport », ce slogan fort du ministre délégué, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, doit être une réalité. Pour y arriver, il faut se donner les moyens, que ce soit pour l'organisation comme la gouvernance. C'est l'objectif visé par la direction générale des Sports et de la vie fédérale, à travers un atelier de formation à l'intention des fédérations sportives, avec pour thème principal : « L'organisation et l'optimisation des performances des fédérations sportives ».

Représenté à la cérémonie d'ouverture par son directeur de cabinet, Alfred Yao, le ministre délégué, chargé des Sports et du Cadre de vie a adressé un message à l'ensemble des fédérations et des experts qui ont pris part à cet atelier. Il a, en substance, indiqué que ces assises entrent dans le droit fil de la vision du Président de République qui est de faire du sport un véritable levier d'insertion professionnelle de la jeunesse. Un atelier dont le principal objectif est d'amener les fédérations sportives à épouser l'ère du numérique et de la digitalisation pour réaliser des performances sportives.

Le ministre a invité les acteurs de l'écosystème sportif à tirer profit des opportunités offertes par le numérique et la transformation digitale. « Le numérique est aujourd'hui bien plus qu'un outil technologique. C'est un marqueur stratégique, un facteur de transformation significative pour l'ensemble de l'écosystème sportif. Il faut désormais inscrire la digitalisation au coeur de vos stratégies », a déclaré Adjé Silas Metch en streaming. Quant à la directrice générale des Sports, Mme Kinimo, elle a appelé les fédérations à sortir de leur zone de confort. « Nous sommes dans une nouvelle ère, l'heure de la numérisation et de la digitalisation. Malheureusement, nous n'utilisons pas ces différents outils au sein de nos fédérations. Le but de cet atelier est d'amener les 80 fédérations à avoir une gouvernance différente de celle d'il y a 10 ans. Il faut qu'elles s'approprient ces nouveaux outils pour améliorer les performances des athlètes, des encadreurs et du personnel administratif des fédérations. Il faut également respecter la bonne gouvernance pour éviter les conflits au sein des fédérations », a-t-elle dit.

Plusieurs sous-thèmes ont été développés par des experts. Ce sont, entre autres, le rappel des stratégies de bonne gouvernance, le programme d'optimisation des compétences sportives ou encore les enjeux du numérique et de la digitalisation au sein des fédérations sportives nationales.