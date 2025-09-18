Congo-Brazzaville: 7e ART - Congo Filmz Awards déroule le tapis rouge ce week-end

Un total de dix-sept trophées sera octroyé à la crème, acteurs et techniciens, du cinéma congolais répartis en diverses catégories dont celles des meilleurs premiers rôles masculins et féminins au cours d'un événement mêlant cinéma et glamour au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, à Kinshasa, le 20 septembre de 15h00 à 22h00.

La cérémonie de remise de trophée Congo Filmz Awards 2025, entendue comme une « soirée cinéma et glamour », a pour hôte d'honneur le styliste Serge Watcha. Tenu pour une « icône du paysage culturel congolais », incarnant à la fois « élégance et excellence artistique », le styliste n'a pas été choisi au hasard. Aussi, souligne à ce propos l'événement, « Sa présence à la soirée cinéma & glamour en tant que président d'honneur célèbre l'union du cinéma, de la mode et du prestige africain ». Le 20 septembre se veut dès lors, précise-t-on, une réception authentique « sous le signe du raffinement, porté par une figure d'exception ».

Six actrices et cinq acteurs sont en lice pour le rôle principal en qualité de meilleure actrice et meilleur acteur dont Josiane Ndungidi et Angelo Makwete, tous deux interprétant respectivement le « premier rôle » féminin et masculin dans M'Jinga, imbécile. Quant à Bombe, il a l'avantage d'être doublement en compétition avec deux des cinq « meilleurs seconds rôles » féminins, il s'agit en l'occurrence d'Harmonie Eley et Hizahora Ndungidi. Du côté du « meilleur second rôle » masculin, Malik aligne également deux acteurs : Donat Kongolo et Flavien Muaba.

Dans la catégorie « meilleur film », quatre longs métrages sont nominés, à savoir « A deux reprises », « Bombe », « Paris à tout prix » et « Malik ». Un seul documentaire est dans la course et donc d'office gagnant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Keven Mayamba, Patrick Olongo Shilo, Julio Lolo Bibas, Moses Kibamba et Trésor Malete sont les cinq réalisateurs de court métrage en lice pour le trophée. Tandis que Justin Nyembo, Yamba Bilonda (Le feu Mars Kadiombo), et Christina Nzonga sont les trois en course pour le long métrage.

CongoFilmz Awards affiche une fois de plus son ambition de récompenser l'excellence du septième art à l'échelle continentale. Ce, tout en célébrant le talent et la créativité à travers les réalisations de personnes qui se démarquent par la qualité de leur travail au sein de l'industrie cinématographique tant congolaise qu'africaine. Dans la perspective heureuse de revitaliser et de placer l'industrie congolaise au meilleur niveau.