Congo-Brazzaville: Vers l'humanisation des soins dans les hôpitaux du pays

Suite au décès tragique récemment de Divine Kumasamba, une trentenaire récemment diplômée d'une université que les médecins avaient refusé de prendre en charge sans le versement préalable de 5 000 dollars américains, une réunion cruciale s'est tenue le 17 septembre à Kinshasa, réunissant le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, et les directeurs de tous les hôpitaux de la ville.

La rencontre a mis en lumière la nécessité urgente de réformer le système de santé pour garantir que l'accès aux soins soit une priorité absolue, avant toute considération financière. Le ministre de la Santé a insisté sur l'importance de l'humanité et de la responsabilité éthique des professionnels de la santé. Il a fermement rappelé que les soins aux cas critiques doivent être dispensés en urgence, sans attendre de paiement. Une grille tarifaire officielle pour les soins sera bientôt communiquée afin d'assurer la transparence et la justice.

Afin de garantir que les hôpitaux soient en mesure de répondre aux urgences, il a été proposé que chaque établissement devra désormais disposer d'une marge de péréquation dédiée aux cas urgents. Une mesure fiscale majeure a été révélée pour financer ces initiatives : une taxe de 2 % sera appliquée sur tous les produits importés, à l'exception des produits alimentaires. Ce décret, signé par la Première ministre, permettra d'investir dans le secteur de la santé pour améliorer l'offre de soins et les infrastructures.

200 professionnels de santé seront formés au Maroc

Dans l'objectif de renforcer les soins pré-hospitaliers, le ministère a annoncé le lancement d'un programme de formation intensif au Maroc pour 200 professionnels de la santé (médecins, infirmiers, sages-femmes). Ils seront formés à la gestion des urgenecs, soutenus par cinquante équipes mobiles équipées d'un total de 150 motos et de 65 ambulances, prêtes à intervenir rapidement.

Le ministre a rappelé que même si certaines structures de santé sont privées, elles ont l'obligation de fournir un service public et ne peuvent en aucun cas refuser des soins à un patient en état critique. D'ailleurs, un arrêté ministériel a été signé sur le champ pour interdire formellement le refus de soins aux patients critiques. Pour améliorer la coordination et l'accessibilité, une plateforme téléphonique avec le numéro d'urgence 151 sera mise en place, permettant aux citoyens de signaler les urgences et d'obtenir de l'aide rapidement.

Le ministre Samuel Roger Kamba a conclu en soulignant que le développement du pays est indissociable de l'amélioration de la santé des Congolais. Il a également mentionné que 240 centres de santé construits en partenariat avec la Banque mondiale sont achevés et n'attendent plus que leur inauguration pour être mis au service de la population.