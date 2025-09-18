Congo-Brazzaville: Banque mondiale - Alexendra Célestin nommée représentante résidente

La promue Alexandra Célestin prendra officiellement ses fonctions à Brazzaville, le 1er octobre, avec pour mission de renforcer les partenariats stratégiques avec le gouvernement congolais et les acteurs clés du secteur privé national.

Son expérience dans le secteur financier et son engagement envers le développement durable augurent d'un avenir prometteur pour la coopération entre la République du Congo et l'institution financière internationale.

Originaire d'Haïti, Alexandra Célestin apporte une solide expérience acquise au sein de la Société financière internationale (IFC), une des institutions du Groupe où elle travaille depuis 2006. En tant que nouvelle représentante, elle est attendue sur trois axes majeurs : le renforcement des relations de travail avec le gouvernement et les acteurs du secteur privé; l'élaboration d'une stratégie de partenariat renouvelée avec la République du Congo; et la gestion du bureau de pays en mettant l'accent sur le professionnalisme et l'esprit d'équipe.

Alexandra Célestin succède à la Gabonaise Louise Pierrette Mvono, qui a décidé de regagner son pays d'origine pour y assumer de nouvelles responsabilités après avoir joué un rôle clé dans la consolidation des activités de la Banque mondiale en République du Congo. L'arrivée de l'Haïtienne intervient à un moment crucial, alors que la Banque mondiale se prépare à élaborer une nouvelle stratégie de partenariat avec le Congo. Cette stratégie inclura les voix de tous les acteurs concernés, reflétant l'engagement de la Banque mondiale à travailler de manière inclusive et participative.

Forte de son expérience en tant que représentante régionale des services financiers de l'IFC pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Alexandra Célestin a démontré sa capacité à naviguer dans des environnements complexes. Elle a contribué non seulement à la croissance des activités de l'IFC mais aussi à son expansion dans les pays à faible revenu et dans des États fragiles confrontés à des défis liés à la violence et aux conflits. Celle-ci détient une maîtrise en finance de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, aux États-Unis, et a précédemment occupé plusieurs postes de direction dans des banques commerciales en Haïti, enrichissant ainsi sa compréhension des dynamiques économiques du marché.