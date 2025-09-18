Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 septembre 2025

revue de presse

La BCEAO maintient son principal taux directeur à 3,25 %

Réuni le 17 septembre 2025 à Dakar pour sa troisième session ordinaire, le Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir inchangés ses principaux instruments. Le taux directeur reste fixé à 3,25 %, tandis que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal demeure à 5,25 %.

Selon les prévisions du Gouverneur M. Jean Claude Kassi Brou, la croissance de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) devrait se situer entre 6,3 % et 7 % en 2025, un rythme similaire à celui de 2024. Pour lui, cette dynamique est portée par la hausse de la consommation, notamment des ménages, et la poursuite des investissements dans les infrastructures énergétiques et de transport. (Source allAfrica)

ZLECAf - Les PME dirigées par des femmes et des jeunes, moteurs de diversification

Le bureau de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) en Afrique du Nord a organisé, du 9 au 12 septembre 2025, un atelier de formation sur le thème : « Libérer les opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) : renforcement des capacités des PME à leadership jeune et féminin », et ce, en partenariat avec les ministères de l'Economie et du Commerce de Libye, et de l'Economie et de la Planification de Tunisie. (Source La Presse)

Sénégal : Plénière sur le Code des investissements, le Code des impôts et la RUTEL, jeudi

Les députés se retrouvent, jeudi, à l'Assemblée nationale pour examiner les projets de loi relatifs au Code des investissements, au Code général des impôts et à la redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), a appris l'APS de la direction de la communication de l'institution parlementaire.

Cette plénière, prévue à partir de 10 heures, fait suite à l'ouverture, lundi, de la deuxième session extraordinaire de l'institution parlementaire pour l'année 2025. (Source APS)

Forum économique - Istanbul mise sur l'investissement Afrique-Turquie

La cinquième édition du Forum d'Affaires et Économique Turquie-Afrique (TABEF) se tiendra les 16 et 17 octobre à Istanbul et réunira plus de 4 000 participants, parmi lesquels des chefs d'État, des ministres, des entrepreneurs et des représentants d'institutions financières. Madagascar entend profiter de cette plateforme pour attirer de nouveaux investissements et renforcer ses partenariats industriels avec la Turquie et le continent africain.

« Nous voulons diversifier nos partenariats économiques et développer nos exportations vers la Turquie, notamment dans le nickel, le café, les épices, les vêtements et les pierres précieuses », explique un économiste. (Source L’Express de Madagascar)

Togo : L'ex-ministre des Armées et critique du pouvoir Margueritte Gnakade a été interpellée

Au Togo, l'ancienne ministre des Armées Margueritte Gnakade a été interpellée par les services de sécurité en fin de matinée à son domicile, à Lomé. Elle doit encore être entendue par les autorités.

Démise de ses fonctions en 2022, cette dernière s'est fait connaître par ses prises de position sur les réseaux sociaux : vidéos et publications dans lesquelles elle appelle à un changement à la tête de l'État. Elle a également soutenu et tenté de participer au mouvement du 6-Juin. (Source RFI)

CEDEAO : En visite au Burkina, Maada Bio entame le dialogue avec l'AES

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est devenu le premier dirigeant du bloc ouest-africain de la CEDEAO à visiter un membre de l'Alliance des États du Sahel, ce qui, selon les analystes, marque un tournant dans les relations.

M. Bio, qui a pris la présidence de la CEDEAO en juin, a rencontré mardi le chef de la junte du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais présidentiel de Koulouba.

Selon la maison d'État de la Sierra Leone, M. Bio s'est engagé à favoriser des liens plus étroits et la coopération entre la CEDEAO et l'alliance du Sahel au cours de cette visite d'une journée, au cours de laquelle il a promis de "s'assurer que la paix revienne au Burkina Faso". (Source Africanews)

Élections législatives et locales Gabon 2025 : Campagne lancée, 1600 candidats en lice

Après l’élection présidentielle du 12 avril remportée par le Général Brice Oligui Nguema, les Gabonais se préparent à se rendre une nouvelle fois aux urnes les 27 septembre et 11 octobre 2025 pour des élections législatives couplées aux locales. Ce mercredi 17 septembre, la campagne concernant ces scrutins a été officiellement lancée par le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault. (Source Afrik.com)

Au Nigeria, le président met fin à six mois d’état d’urgence dans l’Etat de Rivers

En mars, Bola Tinubu avait nommé un vice-amiral à la retraite pour administrer temporairement cet Etat dans un contexte de luttes politiques internes et d’attaques contre les infrastructures pétrolières.

Le président nigérian, Bola Tinubu, a annoncé mercredi 17 septembre que l’état d’urgence déclaré il y a six mois dans l’Etat de Rivers (sud) en raison d’une crise politique prenait fin le jour même à minuit. La mesure permet le retour au pouvoir, dès jeudi, du gouverneur local civil, Siminalayi Fubara. (Source Lemonde Afrique)

Mohamed Salah intègre le Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions

Mohamed Salah est devenu mercredi lors de la victoire (3-2) de Liverpool contre l’Atletico Madrid, le premier joueur de l’histoire à inscrire un but et délivrer une passe décisive au bout de six minutes de jeu en Ligue des Champions avec un club de Premier League, selon Opta.

Ce but a également permis au Pharaon d'intégrer le Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition avec 52 réalisations, juste devant Thierry Henry (51). Avec Samuel Eto'o (28e, 33 buts), ils sont les deux seuls joueurs africains à figurer dans le Top 30. (Sport News Africa)

Congo-Kinshasa : Examen de la pétition contre le président de l'Assemblée nationale - Vital Kamerhe est-il à plaindre ?

La destitution de Vital Kamerhe du perchoir du Parlement en République démocratique du Congo (RDC), devra encore attendre. En effet, la plénière du 17 septembre dernier, consacrée à l'examen de la pétition lancée contre lui et quatre des membres du bureau, a finalement décidé de la mise en place d'une commission spéciale et temporaire qui sera chargée d'auditionner les membres du bureau incriminés.

Cette instance dispose de 72 heures pour rendre ses conclusions. Mais d'ores et déjà, on voit mal, sauf retournement de situation, comment le leader de l'UCN pourrait échapper à cette destitution qui plane sur sa tête comme une épée de Damoclès. Cela, au regard du nombre de signataires qui dépasse la majorité requise qui est de 250 signatures. (Source Le Pays)