Cote d'Ivoire: 'Sublime du pays' - Des jeunes entrepreneurs misent sur la cuisine afrofusion pour soutenir l'initiative

16 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'attiéké, mets ivoirien à base de semoule de manioc fermenté, aujourd'hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, est devenu un symbole national de la gastronomie.

C'est dans ce cadre qu'un groupe de jeunes entrepreneurs ivoiriens spécialisés dans l'immobilier a procédé, le vendredi 12 septembre 2025, à l'ouverture officielle de son restaurant qui offre une cuisine afrofusion, dans le cadre du programme national « Sublime Côte d'Ivoire », visant à promouvoir le développement touristique et la valorisation de l'identité culturelle du pays.

Opérant sous l'enseigne « La Louisette Fast Food », située à Abidjan-Koumassi, le concept met l'accent sur la gastronomie locale et l'afrofusion, où des recettes traditionnelles ivoiriennes et africaines sont revisitées dans un format moderne et accessible avec, notamment la pizza d'attiéké, le burger baoulé et des boulettes d'ignames fourrées.

Le directeur général du groupe, Maël Zinsou, a exprimé sa fierté de contribuer à la promotion de la gastronomie ivoirienne, tout en soulignant l'importance de la cuisine afrofusion panafricaine dans le rayonnement touristique et économique de la Côte d'Ivoire. « Dans le cadre du projet "Sublime Côte d'Ivoire", il nous tenait à coeur de mettre notre pierre à l'édifice et d'organiser ce projet, afin de participer à l'exportation de la culture ivoirienne à l'international et dans la sous-région africaine », a-t-il déclaré.

Expliquant la cuisine afrofusion, le jeune entrepreneur a précisé que ce concept consiste à travailler des produits africains ou recettes africaines en alliant tradition et modernité, avec une recherche axée sur le goût, la présentation et la manière innovante d'utiliser ces produits dans la conception des recettes. Il a également indiqué que l'approvisionnement local constitue l'un des piliers de son activité.

