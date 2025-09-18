Cote d'Ivoire: Tournoi de la fraternité à Man - Dr Tia André honore le président Alassane Ouattara à travers le sport

La Jeunesse vivante du quartier municipal (Ajvm) a organisé le dimanche 14 septembre 2025, à Man, la finale de la 4e édition du Tournoi de la paix et de la fraternité, compétition placée sous le haut parrainage de Dr Tia André, coordonnateur régional adjoint du Rhdp.

La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le président de la Fédération internationale de maracana et associations (Fimaa), le colonel Bleu Charlemagne ; l'honorable Touré Sékou ; le président Koné Lama, ainsi que plusieurs élus et cadres de la région. L'Union des femmes Rhdp, l'Union des jeunes Rhdp, le délégué départemental du parti dans le Tonkpi et le directeur régional des Sports et du Cadre de vie ont également rehaussé l'événement de leur présence. Le public, venu en grand nombre, a donné à la cérémonie une dimension à la fois populaire et festive.

Côté sportif, la finale a opposé le Fc Libreville au Fc Les Anciens de Man. Après un match équilibré et sans but durant le temps réglementaire, la décision est venue des tirs au but. Le Fc Libreville s'est imposé sur la plus petite marque (1-0), s'adjugeant ainsi le trophée Alassane Ouattara.

Au-delà du résultat, ce rendez-vous a constitué un symbole fort de rassemblement. Le parrain, Dr Tia André, a profité de l'occasion pour adresser un message d'unité : « Ce tournoi est un moment de sport, mais surtout de fraternité. Il démontre que le Tonkpi peut être un exemple d'unité et de cohésion. J'invite chacun à cultiver la paix, à faire un usage responsable des réseaux sociaux et à œuvrer pour des élections apaisées. »

Avec cette 4e édition, le Tournoi de la paix et de la fraternité confirme son rôle de vecteur de cohésion sociale et de rapprochement entre les populations du Tonkpi.