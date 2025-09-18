Cote d'Ivoire: Semaine nationale des arts et de la culture - La 8e édition s'ouvre le 18 septembre à Songon-Dagbé

La 8e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture (Snac) se tiendra du 18 au 20 septembre 2025, à Songon-Dagbé. En prélude à cet événement, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, était le dimanche 14 septembre 2025, chez le chef de village, Nangui Mages, entouré de ses proches collaborateurs.

« Je me trouve à Songon-Dagbé, précisément chez le chef Nangui Mages. Je l'ai officiellement informé de la tenue de la 8e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, prévue du 18 au 20 septembre, dans sa dynamique localité », a déclaré la première responsable de la culture ivoirienne.

Françoise Remarck a indiqué avoir reçu toutes les bénédictions, conformément à la tradition, afin que la cérémonie se déroule dans de bonnes conditions. « Je remercie le député-maire ainsi que tous les chefs traditionnels présents à cette rencontre familiale », a-t-elle déclaré sur sa page Meta.