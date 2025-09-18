Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - La SNPC octroie des bourses aux étudiants

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a accordé une formation universitaire en génie pétrolier en Algérie et à Azerbaïdjan à dix-neuf étudiants congolais. Peu avant leur décollage pour Alger et Bakou, le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, a entretenu ces jeunes pour leur donner des orientations fermes.

Les dix-neuf étudiants, dont sept femmes, ont été sélectionnés au titre de cette année académique. La plupart d'entre eux sont orientés en Algérie et quelques-uns en Azerbaïdjan, pour y suivre une formation universitaire gratuite de cinq ans en génie pétrolier. Une filière spécialisée dans l'exploration, la production et le raffinage des hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz naturel.

La sélection a été faite, a précisé le directeur général de la SNPC, sur la base du mérite, en tenant compte des notes et moyennes que ces jeunes ont obtenues au baccalauréat.

« La sélection de ces étudiants a été faite depuis la Direction des examens et concours , sur la base de leurs moyennes d'admission au baccalauréat, sans tenir compte de leur appartenance régionale ou ethnique. Pour être éligible, il suffisait seulement que l'étudiant soit de nationalité congolaise et performant. En optant pour cette démarche, l'objectif de la SNPC est de promouvoir le mérite tant prôné par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a souligné Maixent Raoul Ominga.

Pour les étudiants, la formation sera totalement gratuite. Les frais académiques, le logement et la ration et bien d'autres urgences académiques connexes pour toutes ces cinq années universitaires sont déjà payés en avance par la SNPC dans le but de garantir leur réussite.

« Nous avons mis à votre disposition un kit de formation complet. Pour garantir votre succès, la SNPC a déjà payé tous les frais académiques pour vos cinq ans de formation. Votre logement et votre ration quotidienne y sont aussi assurés durant tout ce parcours universitaire, vous n'avez pas donc le droit de redoubler une seule classe là-bas. Tous ceux qui vont achever leur parcours avec succès seront d'office intégrés à la SNPC, et les étudiants défaillants seront remis à la disposition de leurs parents », leur a-t-il promis.

Par ailleurs, le directeur général de la SNPC a assuré ces étudiants qu'une commission spéciale sera mise en place pour suivre de plus près tout leur cursus universitaire.

Pour pérenniser cette initiative, Maixent Raoul Ominga a fait savoir que la SNPC est en discussion avec d'autres pays en vue d'y envoyer les étudiants.

Notons que l'octroi de ces bourses s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la SNPC, et vise une meilleure formation en faveur de la jeunesse afin de lui garantir un avenir durable, inclusif et porteur d'espoir.