Congo-Kinshasa: Fake news - Maman Bobi Ladawa n'est pas morte

Le fils aîné de la veuve du maréchal du Zaïre, Nzanga Mobutu, a posté un démenti sur X de la mauvaise nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre, après plusieurs partages sur les réseaux sociaux, le 16 septembre, annonçant le décès de sa maman, Bobi Ladawa.

« Merci de votre inquiétude. Maman Bobi Ladawa se porte très bien et continue sa vie avec sérénité. Nous vous prions d'arrêter de relayer des rumeurs infondées. Concentrons-nous plutôt sur la vérité et sur le respect dû aux vivants », a écrit Nzanga Mobutu Ngbangawe sur X. A travers ce post tranchant et sans équivoque, l'aîné de Bobi Ladawa a balayé d'un revers de la main la fausse information qui n'a cessé d'enfler au fil des heures, le 16 septembre. Curieusement, jusqu'au lendemain plusieurs internautes ont cherché à connaître le fin mot de l'histoire n'ayant pas pris connaissance du démenti.

Maman Bobi Ladawa est donc bel et bien vivante et de surcroît bien portante du haut de ses 80 ans. En effet, deux semaines plus tôt, le 2 septembre dernier, la nouvelle octogénaire posait entourée de son fils et son épouse, Catherine Bemba, ainsi que leur progéniture. Parmi les trois enfants, l'unique fille de Nzanga, Bobi, homonyme de sa mère. Sur ce cliché qui avait fait le tour des réseaux sociaux, cette dernière paraissait en parfaite forme. Ce qui est le cas, aux dires de son fils aîné.

Du reste, en plus de la photo de famille, une vidéo de la fête avait été largement partagée, rappelant l'ancienne première dame au bon souvenir des Congolais. Sur le net, de nombreux commentaires avaient fusé et l'on avait reconnu parmi ses convives Jonas Mukamba, un ancien dignitaire du régime Mobutu, reconnu comme un ami de la famille. Plusieurs fois ambassadeur et aujourd'hui sénateur. Quoiqu'il en soit, la célébration se serait passée dans un cadre assez intime et en toute discrétion. S'il n'y avait pas des vidéos prises à la volée par les invités, la nouvelle n'aurait pas filtré plus que cela.

Rappelons que depuis l'exil de feu président Mobutu au Maroc à la chute de son régime, Maman Bobi Ladawa n'a pas quitté ce pays qui, par la force des choses, est devenu sa seconde patrie. Ce, d'autant plus que son illustre et regretté époux y est enseveli depuis vingt-huit bonnes années maintenant. Du reste, le fond de la photo de la prétendue mort de la veuve du Maréchal atteste bien de sa localisation au vu de l'architecture ornée de mosaïques et d'arabesques fréquents au Maroc.