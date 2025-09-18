Congo-Brazzaville: Soutien aux PME - Des jeunes entrepreneurs de Pointe-Noire exposent leurs difficultés

La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire a organisé, le 16 septembre à son siège, une journée de consultations gratuites des entreprises, dans le cadre de sa mission d'accompagner les entreprises en vue de leur développement.

La consultation gratuite des entreprises est une initiative expérimentée par la CCIAM après le séjour de travail d'un de ses employés au Japon. Ce pays l'utilise depuis longtemps pour aider et accompagner ses jeunes entrepreneurs.

Ainsi, après quarante-cinq jours de pré diagnostic au cours desquels les entrepreneurs se sont inscrits sur des fiches et ont répondu aux questions précises afin de dégager leurs besoins d'accompagnement, ils ont répondu nombreux à la consultation qui a eu lieu en présence de Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la CCIAM.

« Ces consultations ont été mises en place pour que les entrepreneurs sachent que ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur que l'on connaît tout. En entreprise et dans bien de domaines, d'ailleurs, il y a toujours des spécialités et des spécialistes qui peuvent vous accompagner à mener à bien votre activité, votre mission de chef d'entreprise. Personne ne peut s'en sortir seul.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces consultations vous permettent aussi d'avoir un réseau pour continuer d'avancer. Seulement à l'avenir, vous devez savoir que les consultations ont un coût qu'il faut honorer. Voilà pourquoi, nous vous demandons de profiter au maximum de ces consultations gratuites que nous avons initiées pour vous », a indiqué Sylvestre Didier Mavouenzela, accueillant les entrepreneurs.

Ainsi, toute la journée, plus d'une soixantaine d'entreprises ont été reçues par vingt huit consultants externes et quatre consultants intervenants. Chaque entrepreneur, selon son domaine d'activités (agro-alimentaire, élevage, transformation des produits halieutiques, commerce, artisanat, métier de service, nouvelles technologies de l'information et de la communication...), a exprimé devant les consultants ses différents besoins d'accompagnement.

Les consultants ont coaché les entrepreneurs avec professionnalisme et méthode. En vingt-cinq minutes de tête-à-tête, plusieurs questions comme l'idée de la création de l'entreprise, ses différentes missions, les challenges à venir...ont fait l'objet d'échanges enrichissants assortis des conseils et des recommandations. « Vous devez utiliser le moins d'argent possible pour gagner plus d'argent. Au bout du service, le réconfort doit arriver par le chiffre d'affaires qui croit » a dit M. Beri, consultant, expert en vente et marketing.

Pour Arnaud et Jean-Michel, entrepreneurs dans l'agroalimentaire et la transformation des produits halieutiques, ces consultations ont été d'un grand apport dans leur pratique courante puisqu'elles ont été bénéfiques, notamment dans la conservation des produits, leur conditionnement et les stratégies de ventes proposées par l'expert pour éviter la mévente et les pertes, par exemple.

Ces consultations gratuites d'entreprises vont se poursuivre avec une périodicité plus rapprochée afin de permettre à tout un chacun de tirer le meilleur profit, a assuré Sylvestre Didier Mavouenzela en remerciant tous les participants à la fin de l'activité.