Afrique: Congo-Bénin - L'économie sociale et solidaire au menu des échanges entre les Conseils économiques

La présidente du Conseil économique, social et environmental (CESE), Emilienne Raoul, a échangé, le 16 septembre, à Brazzaville avec le président du Conseil économique et social (CES) du Bénin, Conrad Jean Mauriac Gbaguidi, sur l'économie sociale et solidaire.

Les deux personalités veulent voir évoluer, dans leurs pays respectifs, un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

"Nos deux institutions partagent aujourd'hui une même préoccupation : celle de l'économie sociale et solidaire qui nous paraît comme étant un levier important en matière de développement économique ; d'insertion professionnelle de nos populations ; de développement de nos petites entreprises, micro-entreprises, voire établissements ou activités commerciales. L'idée, c'est de les accompagner pour mieux vivre de leurs activités et mieux créer de la richesse pour eux et pour nos pays. Voilà donc ce que je peux retenir de notre échange ", a indiqué Conrad Jean Mauriac Gbaguidi. Il a fait part de l'expérience du Bénin sur la manière dont le Conseil économique et social travaille avec les territoires.

Récemment, l'Organisation internationale du travail vient de donner son mandat définitif sur l'intérêt que représente l'économie sociale et solidaire dans les pays du Sud comme ceux du Nord. Il n'est plus à prouver que c'est un secteur qui permet une croissance de l'économie, car dans les pays du Sud, il y a plus de 90% des activités qui sont du secteur informel.

Pour sa part, la présidente du CESE, Emilienne Raoul, a évoqué les travaux menés par son institution, notamment la gestion des ordures menagères, les actions contre le banditisme urbain avec le phénomène "Bébés noirs" et autres. En plus, elle a encouragé l'esprit de recherche, de dialogue avec la population et a évoqué la capacité de ces Conseils économiques à pouvoir travailler ensemble.