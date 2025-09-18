Burkina Faso: Entreprenariat des jeunes - L'ANPE renforce les capacités de 300 jeunes diplômés

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, à travers l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a lancé officiellement des sessions de formation au profit de 300 jeunes diplômés, le mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou. Ces formations s'inscrivent dans le cadre du Programme d'appui à l'emploi des jeunes (PAEJ).

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi veut soutenir les jeunes diplômés à acquérir des connaissances supplémentaires afin de s'insérer facilement dans la vie professionnelle. Pour ce faire, le département à travers, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a initié le Programme d'appui à l'emploi des jeunes (PAEJ). Dans le cadre de ce programme, le ministère a lancé officiellement des formations pour renforcer les capacités de 300 jeunes diplômés supérieurs, ce mercredi 17 septembre 2025, dans la capitale.

La Secrétaire générale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi (SG/MSJE), Colette Ouédraogo, a expliqué que ce programme s'inscrit dans le cadre d'une volonté commune de favoriser l'insertion professionnelle et de dynamiser l'esprit entrepreneurial desjeunes. De son avis, il vise à outiller les jeunes avec des compétences concrètes et adaptées aux réalités du marché de l'emploi, afin qu'ils puissent non seulement trouver un emploi, mais aussi créer leur propre entreprise.

La Secrétaire générale a poursuivi en indiquant que l'ANPE, en tant que catalyseur de l'emploi, facilite l'accès à des formations de qualité et met en relation les jeunes diplômés avec des entreprises qui cherchent à intégrer des talents prometteurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Etre proactifs

« Grâce à l'ANPE, les jeunes bénéficiaires de ce programme, bientôt en stage pour trois mois, du 22 septembre au 21 décembre 2025, dans diverses structures d'accueil régionales vont avoir l'opportunité de se confronter aux réalités du monde professionnel, d'acquérir une expérience précieuse et de développer un réseau professionnel qui pourra leur être bénéfique tout au long de leur carrière », a relevé Colette Ouédraogo. Elle a fait savoir que l'esprit d'initiative et la capacité à innover sont des qualités qui doivent être encouragées et soutenues. Mme Ouédraogo a encouragé les bénéficiaires du programme à être proactifs et à poser des questions.

« Chaque interaction est une occasion d'apprentissage et d'expérimentation. Sachez que vous êtes l'avenir de notre nation. Votre engagement, votre détermination et votre volonté de réussir sont les clés qui ouvriront les portes d'un avenir meilleur » a assuré la SG du ministère en charge de la jeunesse.

Selon le Directeur général de l'ANPE (DG), Yakouba Guigma, le PAEJ demeure une initiative majeure de l'ANPE, conçue pour renforcer les aptitudes entrepreneuriales et professionnelles des jeunes diplômés. « A travers ces formations et les stages pratiques qui les accompagnent, nous les préparons à affronter avec confiance et efficacité les réalités du marché du travail », a-t-il précisé. Le diplômé en licence communication des organisations et entreprises, Brice Badoma, a traduit sa satisfaction pour avoir déjà bénéficié de connaissances sur le plan personnel, le projet professionnel, les techniques de rédaction du CV, la lettre de candidature suite à une annonce, la lettre de motivation et la lettre de candidature spontanée.

Quant à Kadidia Sanou, également bénéficiaire du PAEJ, elle s'est réjouie d'avoir appris comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise et comment élaborer un plan d'affaires.