Burkina Faso: Journée internationale de l'identité - Trois jours de réflexion pour un système d'identification efficient

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a lancé les activités de la VIe édition de la Journée internationale de l'identité, mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso à l'instar de nombreux pays célèbre la Journée internationale de l'identité, édition 2025. Instituée en référence à la cible 16.9 des Objectifs de développement durable, cette journée vise à garantir une identité juridique pour tous d'ici 2030. La cérémonie du lancement des activités de la VIe édition de cette activité a été présidée par le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou. Placée sur le thème :

« Harmonisation intégrée des documents d'identité et de voyage dans l'espace AES : état des lieux, défis et opportunités pour la libre circulation des personnes et des biens », l'édition 2025 des Journées de l'identité va permettre aux partenaires de l'écosystème de l'identification d'échanger durant 72 heures.

Ainsi, une journée sera dédiée aux partenaires et collaborateurs du secteur, une autre consacrée à la réflexion sur le thème principal et la célébration officielle de la journée proprement dite.

Pour Mahamoudou Sana, la journée vise à mettre en lumière une réalité souvent sous-estimée mais pourtant cruciale. Il s'agit du droit fondamental à une identité. « Elle est une condition sine qua non à l'accès aux services de base, l'exercice de la citoyenneté et la participation à la vie économique dans le monde de plus en plus numérique et interconnecté », a-t-il déclaré.

Consolider les bases d'un système d'indentification fiable

Selon le ministre de la Sécurité, la célébration de cette journée revêt un caractère tout particulier et s'articule autour d'un thème structurant en parfaite adéquation avec les ambitions communes des pays membres de la confédération de l'Alliance des Etats du Sahel. Pour lui, le thème invite à penser l'identité, non seulement comme un droit individuel, mais également comme un levier d'intégration régionale de mobilité sécurisée et de coopération renforcée entre les Etats.

Le directeur général de l'Office national d'identification (ONI), Arzouma Parfait Daouda Louré, s'est réjoui de la présence des acteurs pour cette célébration nationale. « Votre mobilisation témoigne de l'importance stratégique que vous accordez à la problématique de l'indentification dans notre pays », a-t-il laissé entendre. Il a ajouté que la journée est placée sous le signe de la synergie entre les partenaires de l'écosystème de l'identification, les acteurs des secteurs de la téléphonie mobile, des banques, des assurances, des partenaires techniques ainsi que les structures publiques et privées au niveau national.

Cette journée est pour lui un moment de réflexion collective, de partage d'expériences et surtout de temps constructif orienté vers la formulation de recommandations concrètes, pertinentes et utiles à l'amélioration continue du système d'identification national. L'ONI, pour sa part, a-t-il souligné, va travailler à consolider les bases d'un système d'indentification fiable, inclusif et interopérable au service du développement, de la sécurité et de la gouvernance.