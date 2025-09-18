Angola: Un diplomate prône l'intégration de la perspective climatique dans les stratégies de paix

Luanda — Le représentant de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, a plaidé ce mercredi pour l'intégration de la perspective climatique dans toutes les stratégies de prévention des conflits et de construction de la paix.

Le diplomate s'exprimait en tant que président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS-UA) pour le mois de septembre, lors de la 1301e réunion de l'instance, consacrée au lien entre changement climatique, paix et sécurité.

Dans son discours d'ouverture, Miguel Bembe a également plaidé pour le renforcement de la résilience des communautés, en mettant l'accent sur les jeunes et les femmes.

Il a également souligné la nécessité de mobiliser des financements durables et adéquats pour l'adaptation, l'atténuation et une transition juste, en s'appuyant sur les mécanismes de financement africains, ainsi que de renforcer les systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide aux risques climatiques et sécuritaires.

Selon le président en exercice du CPS-UA, la coopération régionale en matière d'utilisation et de gestion des ressources naturelles transfrontalières devrait également être une priorité, tout comme l'adoption de politiques inclusives.

À l'issue de la réunion, Miguel Bembe a appelé à une réponse africaine collective empreinte d'innovation, de solidarité et de leadership, affirmant que seule cette voie permettra de concrétiser les engagements, de renforcer la Position africaine commune et de faire entendre la voix unie du continent dans les forums internationaux, notamment la COP30, l'Assemblée générale des Nations Unies et le G20.

Le diplomate angolais a réitéré la position du président de la République d'Angola, João Lourenço, sur la nécessité de concrétiser le nouvel objectif de financement climatique de 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, le considérant comme un « test de crédibilité du système international ».

Bien que l'Afrique contribue à moins de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Miguel Bembe a souligné que le continent est confronté à certains des impacts les plus graves, tels que les sécheresses prolongées, les inondations dévastatrices, l'insécurité alimentaire, la perte de biodiversité et les déplacements forcés.

La 1301e réunion a connu la présence des quinze États membres du CPS-UA, le Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité (PAPS), les États membres de l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les partenaires internationaux.