Afrique Australe: L'Angola et le Mozambique officialisent leur coopération dans le domaine des assurances

Luanda — Un protocole de coopération bilatérale, axé sur l'assurance, la réassurance, la médiation et les fonds de pension, a été signé cette semaine à Maputo, au Mozambique, entre l'Agence angolaise de régulation et de contrôle des assurances (ARSEG) et l'Institut mozambicain de contrôle des assurances (ISSM).

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP ce mercredi, cet instrument juridique s'étend à d'autres domaines découlant de la législation sur les assurances en vigueur dans les deux pays.

Sans préjudice d'autres domaines d'intérêt mutuel, souligne le document, la coopération établie couvrira également l'échange d'informations, la formation professionnelle, l'assistance technique et la consultation.

À cet égard, Filomena Manjata, présidente du conseil d'administration de l'ARSEG, citée dans le communiqué, a souligné la valeur historique et stratégique de cet accord, le considérant comme crucial pour le développement économique, la stabilité sociale et la prospérité partagée.

« Ce Protocole représente le renouvellement de l'engagement de nos peuples à marcher côte à côte pour que les secteurs de l'assurance, de la réassurance, du courtage et des fonds de pension s'affirment comme des piliers de croissance et d'inclusion », a-t-elle conclu.