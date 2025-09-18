Angola: La victoire de Kabuscorp contre l'Interclube est un message - Beto Bianchi

17 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/LUZ

Luanda — L'entraîneur de Kabuscorp do Palanca, Beto Bianchi, a déclaré que la victoire 1-0 contre l'Interclube mardi, lors de la première journée du Championnat national de football, avait servi de message à ses joueurs.

S'adressant à la presse après le match, disputé au stade 22 de Junho de Luanda, l'Espagnol-Brésilien n'a pas cité de noms, mais a déclaré que le changement total d'effectif pour la Supercoupe visait à faire comprendre qu'il n'y avait pas de titulaires indiscutables.

Lors du match d'ouverture de la saison contre Petro, Kabuscorp do Palanca s'est incliné 1-3, alors que certains joueurs rencontraient encore des difficultés administratives.

Il a réaffirmé que l'équipe avait encore besoin de quelques changements pour atteindre son meilleur niveau.

L'entraîneur de l'Interclube, Roque Sapire, a quant à lui déploré la performance de l'arbitre, se déclarant mécontent du comportement d'Aílton Carmelino.

Il a toutefois reconnu la justesse du but de Kabuscorp do Palanca.

Roque Sapire a promis de poursuivre ses efforts pour renouer avec la victoire lors du championnat national de football, appelée aussi Girabola.

Kabuscorp a remporté le Girabola en 2013, tandis que l'Inter a remporté la compétition nationale en 2007 et 2010.

