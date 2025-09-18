Algérie: Conseil de la nation - Nasri reçoit l'ambassadeur de Finlande en Algérie

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Azouz Nasri, a reçu, mercredi, l'ambassadeur de la République de Finlande en Algérie, Pekka Hyyvonen, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué du Conseil.

Cette rencontre a constitué "une occasion d'évoquer les relations d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et la Finlande, ainsi que les moyens de les hisser vers des perspectives plus larges, en conformité avec la qualité du dialogue politique existant entre les deux pays", précise le communiqué.

Dans ce contexte, M. Nasri a salué la qualité des relations bilatérales qui s'étendent sur plus de six décennies, soulignant l'"importance de promouvoir les échanges et le dialogue entre les milieux d'affaires des deux pays en vue de renforcer le niveau des échanges commerciaux, et ce, à la faveur de la politique clairvoyante et prospective du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a permis à l'Algérie d'effectuer un saut qualitatif vers un développement durable, à travers la révision et l'adoption de nouvelles lois encadrant l'activité économique, telles que les lois sur l'investissement et les activités minières, offrant ainsi des opportunités et des avantages attractifs".

Les deux parties ont également abordé les développements récents aux niveaux régional et international, note le communiqué, précisant que M. Nasri a réaffirmé "les principes fondamentaux de la diplomatie algérienne, dirigée par le président de la République, basée sur le respect de la souveraineté des Etats et des peuples, la résolution pacifique des conflits et la promotion de la paix comme fondement du développement", tout en insistant sur le droit des peuples à l'autodétermination.

A cette occasion, le président du Conseil de la nation a dénoncé "les crimes de guerre perpétrés par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien, notamment les agressions génocidaires, les déplacements forcés et la politique de famine", réitérant aussi "la nécessité d'accorder au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 des Nations-Unies".

De son côté, l'ambassadeur de Finlande en Algérie, a salué "les avancées enregistrées par l'Algérie au cours des cinq dernières années", exprimant l'intérêt de son pays à tirer profit du climat des affaires et des opportunités d'investissement offertes dans divers secteurs.

Il a exprimé également la volonté de son pays de donner "une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, notamment à travers l'élargissement de leur coopération dans des différents domaines tels que l'industrie, l'énergie et l'agriculture, en y associant le transfert de technologie et le partage du savoir-faire".

Il a en outre félicité l'Algérie pour la réussite de la 4ème édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF 2025), qu'elle a abritée dernièrement.

Sur le plan international, M. Hyyvonen a affirmé que son pays "partage les mêmes vues que l'Algérie sur de nombreuses questions internationales", soulignant que "la Finlande plaide résolument pour des solutions pacifiques aux conflits dans le monde, dans le respect du droit international et de la légalité internationale".

Il a également réitéré l'"engagement de son pays en faveur de la solution à deux Etats et du soutien aux droits légitimes du peuple palestinien".

En outre, les deux parties ont examiné l'état des relations parlementaires et les moyens de les hisser à un niveau supérieur, réaffirmant leur conviction quant à l'importance du rôle des Parlements et des parlementaires dans le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines.