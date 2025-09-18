Algérie: Le ministre de la Communication appelle à redoubler d'efforts pour améliorer la performance du secteur

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Zoheir Bouamama a souligné, mercredi, lors d'une réunion d'orientation avec les cadres du ministère, l'importance de redoubler d'efforts afin de hisser la performance du secteur et d'améliorer la qualité des services médiatiques, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion de coordination, la première depuis sa prise de fonctions à la tête du ministère de la Communication, M. Bouamama a mis l'accent sur "la nécessité de redoubler d'efforts pour hisser la performance du secteur de la communication et améliorer la qualité des services médiatiques", insistant sur "la coordination et la complémentarité entre les différentes directions et services du ministère pour réaliser les objectifs fixés".

A ce titre, "le ministre a donné des orientations pratiques concernant la méthode de travail pour la période à venir en vue de créer une véritable dynamique dans le secteur, selon une approche fondée sur l'engagement, le sérieux, l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités", précise la même source.

A cette occasion, plusieurs questions importantes ont été évoquées, notamment "la nécessité de régler certaines questions administratives et réglementaires en suspens dans les plus brefs délais, ainsi que la prise de toutes les mesures à même d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs et fonctionnaires, afin de garantir un environnement de travail favorable et motivant pour un meilleur rendement".

Il a également été décidé de "procéder immédiatement à l'installation d'un groupe de travail composé des compétences du ministère, avec possibilité de recourir à des spécialistes en cas de nécessité, afin d'achever la révision des textes réglementaires qui auraient dû être finalisés auparavant, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", note le communiqué.

La réunion a également été l'occasion de souligner la nécessité de "réfléchir sérieusement à la réorganisation de certains établissements du secteur et à l'ouverture de grands chantiers sur des dossiers prioritaires, relatifs à l'audiovisuel et à la presse écrite et électronique, en impliquant les professionnels des médias et l'ensemble des acteurs du domaine".

Cela intervient, précise le communiqué, "en prélude à une période qui sera chargée d'actions et d'efforts, afin de relever les défis et de traiter avec responsabilité et rigueur de nombreux dossiers et questions prioritaires, conformément à la vision présentée par le ministre lors de la cérémonie de prise de fonctions, et en exécution des orientations du président de la République".

Pour conclure, M. Bouamama a exhorté les cadres du ministère à "faire preuve d'esprit d'initiative et à travailler selon une approche participative, visant à améliorer le rendement du secteur et à opérer une transformation qualitative dans la performance professionnelle de l'ensemble de ses membres, en vue d'atteindre le niveau requis".