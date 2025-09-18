Algérie: Boughali préside une réunion de l'organe de coordination pour évaluer la performance des services administratifs à l'APN

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a présidé, mercredi, une réunion de l'organe de coordination, tenue en présence des directeurs des différents services et structures administratifs relevant de l'Assemblée, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

"Cette rencontre a été consacrée à la présentation des bilans de chaque service administratif, en vue d'évaluer leurs performances durant la session précédente, d'encourager les pratiques efficaces et de remédier à l'avenir aux lacunes pour améliorer la qualité du travail administratif et développer les mécanismes de gestion", précise le communiqué.

Les bilans ont été exposés en présence des présidents des groupes parlementaires et des vice-présidents, ainsi que des présidents des commissions permanentes des sessions parlementaires, actuelle et précédente, selon la même source.