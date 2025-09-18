Afrique: L'Algérie prend part à Vienne à la 69e Conférence générale de l'AIEA

ALGER) — L'Algérie prend part aux travaux de la 69e Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui se déroulent, du 15 au 19 septembre, à Vienne (Autriche), avec une délégation multisectorielle, conduite par le président de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires (ANSSN), Rachedi Menadi, indique un communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines.

Dans une allocution prononcée à la séance de débat général, M. Menadi a affirmé "le soutien de l'Algérie aux efforts de l'AIEA visant le renforcement de l'accès des pays en voie de développement aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement, précise la même source.

Dans ce cadre, le président de l'ANSSN a évoqué la contribution de l'Algérie, relative notamment à la concrétisation de l'initiative du directeur général de l'AIEA "Rayons d'espoir", à travers "la formation d'étudiants et de professionnels issus des pays africains frères en médecine nucléaire, en radiologie et en radiothérapie".

Lors de ce forum scientifique qui a pour thème cette année "L'atome pour l'eau", M. Menadi a passé en revue "les efforts de l'Algérie visant à réaliser la sécurité hydrique, et qui ont été couronnés cette année, par la mise en service de cinq nouvelles usines de dessalement de l'eau de mer, et ce dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le président de l'ANSSN a également salué le niveau de concrétisation des activités de coopération technique avec l'Agence, réaffirmant "la volonté de l'Algérie de poursuivre ses efforts visant à accompagner les frères africains dans le domaine des sciences et des applications nucléaires inscrites dans les missions de l'AIEA".

Le chef de la délégation algérienne n'a pas manqué d'aborder la situation humanitaire à Ghaza, dans le contexte de la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien sans défense.

A ce titre, M. Menadi a appelé l'AIEA à "apporter toutes les formes de soutien à l'Etat frère de Palestine dans le cadre de son mandat", tout en exhortant "les pays membres à soutenir le projet de résolution qui sera présenté, lors des travaux de cette session, par le Groupe arabe sur le programme de coopération technique en Palestine", note le communiqué.